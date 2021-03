बंगाल चुनावः नुसरत ने खोया रोड शो में आपा, VIDEO शेयर कर BJP ने यूं कसा तंज

बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी सांसद नुसरत जहां पर तंज कसा है। वीडियो में नुसरत जहां एक घंटे से अधिक प्रचार करने से इनकार करती हुई सुनी जा रही है। साथ ही वो कह रही है कि मैं एक घंटे से अधिक प्रचार को मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं कर सकती हूं।

वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि नुसरत जहां पश्चिम बंगाल में एक रोड शो कर रही थी लेकिन इसी दौरान उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो गया जिसके बाद वो प्रचार गाड़ी से उतर गयी। बीजेपी की तरफ से जारी 25 सेकेंड के वीडियो में टीएमसी सांसद नुसरत जहां कहती हुई दिखाई दे रही है कि मैं एक घंटे से ज्यादा वक्त से चुनाव प्रचार कर रही हूं। इतना तो मैं मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं कर सकती हूं। ये बात कहने के तुरंत बाद वह गाड़ी से उतर कर चली जाती है। बीजेपी की तरफ से इस वीडियो के साथ एक हैशटैग भी जोड़ा गया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही है।

TMC MP Nusrat Jahan ” I can’t do rally for more than 1 hour, I don’t even do it for CM” #MamataLosingNandigram pic.twitter.com/p0jOm4iy03

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) March 28, 2021