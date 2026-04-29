West Bengal Assembly Election Exit Poll Analysis: बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार है। एग्जिट पोल असल नतीजे नहीं होते हैं बल्कि रुझान होते हैं। एजेंसी के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चुनाव में किसकी जीत हो सकती है। पिछले बंगाल चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में कई एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था और ऐसा नहीं हो पाया। टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की थी।

2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। टीएमसी ने 294 में से 215 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि भाजपा ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा सरकार बनाने का दावा कर रही थी हालांकि वह बहुमत के, आंकड़े तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन बीजेपी का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था।

टीएमसी को 48.02 फीसदी वोट मिले थे जबकि भाजपा को 38.15 फीसदी वोट मिले थे। वहीं संयुक्त मोर्चा ने केवल एक सीट पर जीत दर्ज की थी और इसे 10 फीसदी वोट मिले थे। संयुक्त मोर्चा में सीपीएम, कांग्रेस, इंडियन सेकुलर फ्रंट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और सीपीआई शामिल थे।

जानें किस पोल ने किस पार्टी के लिए क्या अनुमान लगाया था

पोल एजेंसी टीएमसी के लिए क्या अनुमान बीजेपी के लिए क्या अनुमान संयुक मोर्चा के लिए क्या अनुमान एबीपी-सी वोटर 152-164 109-121 14-25 एनके डिजिटल मैगज़ीन 194 73 22 एखोन बिस्वा बंगला संग्बाद 217 63 11 एफएएम कम्युनिटी 181 99 11 डीबी लाइव 154-169 94-109 24-34 दृष्टिभोंगी 174 103 15 ग्राउंड जीरो रिसर्च 154-186 96-124 6-14 IPSOS 158 115 19 टुडेज चाणक्य 169-191 97-119 0-8 ईटीजी रिसर्च 164-176 105-115 10-15 पी-मार्क 152-172 112-132 10-20 न्यूज़ एक्स-पोलस्ट्रेट 152-162 115-125 16-26 टीवी 9 भारतवर्ष 142-152 125-135 16-26 एक्सिस माई इंडिया 130-156 134-160 0-2 इंडिया टीवी-पीपल पल्स 64-88 173-192 7-12 जन की बात 104-121 162-185 3-9 प्रिय बंधु मीडिया 82 187 22 आरामबाग टीवी 84-119 159-192 11-20

किसने की थी सटीक भविष्यवाणी?

ऊपर दिए गए चार्ट से साफ पता चलता है कि केवल एक एग्जिट पोल ने 2021 के विधानसभा चुनाव की सही भविष्यवाणी की थी। एखोन बिस्वा बंगला संग्बाद ने टीएमसी को 217 सीटें दी थी जबकि भाजपा को 63 सीटें दी थी। जब असल नतीजे सामने आए तो टीएमसी को 215 सीट मिली थी। बाकी कई एग्जिट पोल टीएमसी को जीता रहे तो कई भाजपा को। हालांकि किसी ने एखोन बिस्वा बंगला संग्बाद के अलावा किसी एक पार्टी को 200 से अधिक सीटें नहीं दी थी।

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चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, सभी राज्यों के Exit Poll मतदान खत्म होने के बाद ही जारी किए जाते हैं। जैसे ही आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होगी, टीवी चैनल और वेबसाइटें अपने अनुमान दिखाना शुरू कर देंगी। पढ़ें पूरी खबर