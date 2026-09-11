West Bengal News: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के उन बागी सांसदों के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है जो अब नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं। हालांकि, एनसीपीआई दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा होने का दावा करती है।

यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद बीजेपी अब कोलकाता और हावड़ा में अहम चुनावी चुनौतियों के लिए तैयारी कर रही है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव दुर्गा पूजा के त्योहारों के बाद होने की उम्मीद है।

हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे- सामिक भट्टाचार्य

राज्य बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने हाल ही में पत्रकारों से कहा, “पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। हम कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे।” भट्टाचार्य ने कहा, “दिल्ली में एनसीपीआई के साथ कोई समझौता हो सकता है, लेकिन दिल्ली और कोलकाता लगभग 1500 किलोमीटर दूर हैं।”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य इकाई का यह रुख है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाएं बंगाल में चुनावी गठबंधनों में तब्दील नहीं होंगी। बीजेपी का यह फैसला कोलकाता विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी के बढ़ते आत्मविश्वास के मद्देनजर आया है।

केएमसी चुनावों की देखरेख करने वाली बीजेपी समिति के संयोजक रितेश तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “केएमसी में बीजेपी की स्थिति लगभग शून्य थी। लेकिन विधानसभा चुनाव परिणामों में कोलकाता की अधिकांश सीटों पर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। हम सभी 209 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे।”

उन्होंने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार और नगरपालिका सेवाओं को अपने चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाएगी। उन्होंने कहा, “पहले नगर निगम में प्रमोटर, भू-माफिया, केएमसी अधिकारियों और पुलिस का गठजोड़ था। केएमसी में इतना भ्रष्टाचार था कि लोग इसे निगम की जगह ‘कॉर्पोरेशन’ कहते थे। हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और कोलकाता के लोगों की सेवा करेंगे।”

एनसीपीआई गठबंधन की संभावना जता रही

हालांकि, एनसीपीआई संसद में एनडीए के साथ अपने जुड़ाव के आधार पर बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना जता रही है। पार्टी की प्रमुख नेता और सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि चुनावी समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा, “हम बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सबसे बड़े गठबंधन सदस्य हैं और गठबंधन के सदस्य के रूप में नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हमें बीजेपी के साथ गठबंधन करना होगा। चुनाव नजदीक आने पर हम फैसला लेंगे, लेकिन गठबंधन होने की पूरी संभावना है।”

विधानसभा चुनावों में टीएमसी की करारी हार के बाद, घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और एनसीपीआई में शामिल हो गए और तब से दिल्ली में एनडीए की बैठकों में भाग ले रहे हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल बीजेपी नेतृत्व इस मामले में एकमत नहीं दिख रहा है।

बंगाल में सत्ता में आने के बाद यह हमारा पहला चुनाव- बीजेपी नेता

बंगाल के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, “पहली बात तो यह है कि हम अपने संगठन, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहना चाहते हैं। बंगाल में सत्ता में आने के बाद यह हमारा पहला चुनाव है। दूसरी बात, राष्ट्रीय राजनीति, उसकी मजबूरी और राज्य की चुनावी रणनीति में अंतर है। एनसीपीआई भले ही एनडीए की सहयोगी पार्टी हो, लेकिन वे टीएमसी के पूर्व नेता हैं जिनके खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, जिनमें से कई ने अपनी जान तक दे दी। अगर हम हाथ मिलाते हैं, तो हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को गलत संदेश जाएगा।”

टीएमसी नेताओं की भ्रष्ट छवि की ओर इशारा करते हुए नेता ने कहा कि चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित करने के वादे पर लड़ा जाएगा। नेता ने आगे कहा, “अगर हम भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे टीएमसी नेताओं के एक वर्ग के साथ हाथ मिलाते हैं तो मतदाता क्या सोचेंगे?”

बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर राजनीतिक हिसाब-किताब और प्रस्तावित पुनर्गठन का भी असर दिखता है। बीजेपी का मानना ​​है कि अगर वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है, तो एनसीपीआई, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, बागी टीएमसी विधायकों, वामपंथी दलों और कांग्रेस के साथ बहुकोणीय मुकाबला उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

नगर निगम के वार्डों के प्रस्तावित पुनर्गठन से भी बीजेपी की उम्मीदें बढ़ी हैं। इससे केएमसी के वार्डों की संख्या 144 से बढ़कर 209 और हावड़ा में 50 से बढ़कर 68 हो जाएगी। उम्मीद है कि इस परिसीमन से दोनों नगर निगमों का राजनीतिक भूगोल बदल जाएगा, क्योंकि इससे मतदाताओं के बंटवारे, मतदान केंद्रों, बूथ-स्तर के संगठन और अलग-अलग वार्डों की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बदलाव आएगा।

बीजेपी के लिए यह प्रक्रिया संगठनात्मक चुनौती और अपनी पैठ बढ़ाने का मौका, दोनों है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को कोलकाता चुनावों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा को हावड़ा के मुकाबले का जिम्मा सौंपा गया है।

बीजेपी का अभियान

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी का कैंपेन सड़कों, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन, पीने के पानी, स्ट्रीट लाइटिंग और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने की संभावना है। साथ ही, पार्टी इन चुनावों का इस्तेमाल वार्ड और बूथ स्तर पर अपनी ताकत का आकलन करने के लिए भी करेगी।

कोलकाता में, परिसीमन की प्रक्रिया का मकसद अलग-अलग वार्डों में वोटरों की संख्या में मौजूद असमानताओं को दूर करना है। सूत्रों ने बताया कि प्रशासन हर वार्ड में वोटरों की संख्या को 15000 से 16000 के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है। वार्डों की संख्या बढ़ने से कई मौजूदा पार्षदों की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ेगा और साथ ही बड़ी संख्या में नए राजनीतिक चेहरों के लिए भी जगह बनेगी।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने परिसीमन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

वहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने कहा कि वह नगर निगम चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन उसने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, “हम तैयार हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। हालांकि, परिसीमन प्रक्रिया को लेकर हमारी कड़ी आपत्तियां हैं। यह जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए था। लेकिन इसे मतदाताओं के आधार पर किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके।”

हावड़ा चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि निगम में सालों से कोई निर्वाचित नागरिक बोर्ड नहीं रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने संबंधित प्रशासनों को सितंबर के दूसरे हफ्ते तक अंतिम परिसीमन प्रस्तावों को पूरा करने का निर्देश दिया है और आरक्षण संबंधी मसौदा आदेश महीने के मध्य तक आने की उम्मीद है। आयोग ने संकेत दिया है कि कोलकाता और हावड़ा सहित नगर निगम चुनाव 7 दिसंबर तक संपन्न हो जाएंगे। नंदीग्राम और रेजिनगर में 6 अक्टूबर को हुए उपचुनावों के बाद नगरपालिका चुनाव होंगे, जिनकी मतगणना 9 अक्टूबर को होनी है।

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तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद सायोनी घोष ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सीजेपी, देश के युवाओं और छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है, वह सही नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…