West Bengal Cabinet Portfolios Announced: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को नबन्ना में आयोजित अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद नव नियुक्त मंत्रियों को मंत्रिमंडल के विभागों का आवंटन किया। शुक्रवार को नवगठित बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच नेताओं दिलीप घोष, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू, अग्निमित्रा पॉल और निसीथ प्रमाणिक ने मंत्री पद की शपथ ली।

घोष को पंचायत और पशु संसाधन विकास का प्रभार दिया गया है, जबकि अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय आवंटित किया गया है। अशोक कीर्तनिया नए खाद्य मंत्री होंगे और आदिवासी नेता क्षुदिराम टुडू पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय संभालेंगे। निशिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण का प्रभार सौंपा गया है।

हमारी कैबिनेट मीटिंग बहुत अच्छी हुई- अग्निमित्रा पॉल

कैबिनेट मीटिंग के बाद राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “हमारी कैबिनेट बैठक हुई और यह बहुत अच्छी बैठक रही। सबसे पहले मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ बैठक हुई। उसके बाद सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। आखिर में नव निर्वाचित विधायकों – जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है, यानी सभी 207 विधायकों के साथ बैठक हुई। यह एक बहुत ही रचनात्मक बैठक थी और हमारी मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों को बड़ी स्पष्टता और सटीकता से संबोधित किया।”

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari finalised the portfolio allocation among five ministers at a meeting with MLAs today.



The portfolios are as follows:



1) Dilip Ghosh – Rural Development, Panchayats, and Animal Resources



2) Ashok Kirtania – Food Department



3)… — ANI (@ANI) May 11, 2026

उन्होंने आगे कहा, “अभी तक महिलाओं की सुरक्षा या कानून व्यवस्था के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि, हमारी अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन के संबंध में सब कुछ 1 जून से शुरू होने वाला है। इसके अलावा, मेरा आधिकारिक पोर्टफोलियो भी आवंटित कर दिया गया है। मुझे दो विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, महिला एवं बाल विकास और शहरी विकास एवं नगर पालिका कार्य।”

शुभेंदु सरकार ने की कई प्रमुख घोषणाएं

शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में केंद्र की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना 1 जून से लागू की जाएगी, जो नवगठित बीजेपी सरकार के तहत एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ के साथ ही, राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की कि उसी तारीख से महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी।

अधिकारी ने भाजपा के चुनावी वादे को दोहराते हुए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने की बात भी कही। इसके तहत पश्चिम बंगाल की पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलने की उम्मीद है। पढ़ें पूरी खबर…