पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को माना कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भी पश्चिम बंगाल में फिरौती की घटनाएं अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। समिक भट्टाचार्य ने माना कि बीजेपी के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल हैं। समिक भट्टाचार्य ने पार्टी नेताओं और समर्थकों को विपक्षी नेताओं पर अंडे फेंकने जैसी हरकतों के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा बर्ताव उन्हें भी परेशान कर सकता है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को सत्ता में आए अभी सिर्फ दो महीने हुए हैं और तुरंत बदलाव की उम्मीद न करें। कोलकाता से सटे राजारहाट में IIT खड़गपुर रिसर्च पार्क में ‘उद्यमी समागम’ में बोलते हुए समिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह दावा करना गुमराह करने वाला होगा कि फिरौती का मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि सिंडिकेट से चलने वाली प्रॉफिट कमाने जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी प्रैक्टिस को रातों-रात खत्म नहीं किया जा सकता।

हम सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं- समिक भट्टाचार्य

रिपोर्ट के मुताबिक समिक भट्टाचार्य ने कहा, “हमारी सरकार को सत्ता में आए सिर्फ़ दो महीने हुए हैं। हम सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ़ से कहूं कि हम हर जगह से फिरौती खत्म कर पाए हैं, तो मैं झूठा दावा करूंगा। कुछ बातें गलत हैं।”

समिक भट्टाचार्य ने आगे कहा कि सत्ता बदलने के बाद कुछ लोग जल्दी ही रूलिंग पार्टी में शामिल हो गए, जबकि दूसरे अब अपने पुराने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी आदतों पर लगाम लगाने की कोशिशें चल रही हैं, और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी कड़ा रुख अपना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप एजुकेशन, हेल्थकेयर और बिज़नेस जैसे सेक्टर्स में राजनीतिक असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

एक साफ बिजनेस माहौल की जरूरत पर ज़ोर देते हुए समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पास अपने मुश्किल इंडस्ट्रियल अतीत से आगे बढ़ने का मौका है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कैपिटल फ़्लाइट को रोकने और नया इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स को कॉमर्स से दूर रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, “हम पश्चिम बंगाल के लिए सिर्फ़ BJP सरकार नहीं, बल्कि एक सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”

सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का माहौल बनना शुरू- समिक भट्टाचार्य

समिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि प्रशासन ने ज़्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बिजनेस को भरोसा दिलाया कि वे अब बिना किसी दबाव के काम कर सकते हैं, और कहा कि डराने-धमकाने की किसी भी कोशिश की रिपोर्ट अधिकारियों को की जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें- अम्फान राहत कोष में घोटाले का आरोप, अभिषेक बनर्जी पर FIR दर्ज

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी अपने ही संसदीय क्षेत्र में अम्फान राहत कोष के गबन के आरोपों को लेकर गंभीर कानूनी संकट में फंस गए हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में राहत कोष के वितरण में 250 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर