इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस जहां से पूरे देश मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है तो वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार के लिए पद्मभूषण की मांग की है।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, “पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने व वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में ज्ञानेश कुमार की भूमिका रही है। इसके लिए CEC को कम से कम पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए।”

समिक भट्टाचार्य ने कहा, “कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती है और आप क्या राहुल गांधी की बातें करते हैं। ज्ञानेश कुमार को तो कम से कम पद्म विभूषण देना चाहिए। सारे पश्चिम बंगाल की जनता खुश है कि इतने दिनों बाद डर और दबाव के माहौल से बाहर निकलकर, बिना किसी हत्या की घटना के लोगों को वोट डालने का मौका मिला।”

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, जहां मतदाता सूची में शामिल बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने का काम ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल की आम जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और भाजपा चाहती है कि उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाए।

समिक भट्टाचार्य का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब SIR को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग विपक्ष इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से जुड़े फैसलों पर पिछले 10 महीनों में कई बार असहमति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 बार लिखित असहमति जताई थी।

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस आज देशभर में इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है।

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने और सरकारी गवाह बनने की बात कही। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की चुनाव व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया गया है।

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने देश के कई शहरों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। दिल्ली से लेकर पटना, जम्मू, कोलकाता, पंजाब, असम और अरुणाचल प्रदेश तक कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। पढ़ें पूरी खबर।