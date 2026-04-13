पश्चिम बंगाल का पुरुलिया अपने जंगलों, अजोध्या पहाड़, छऊ डांस और पलाश के पेड़ के खिलने के लिए मशहूर है। ये इलाका वसंत की शुरुआत का संकेत देता है और साथ ही अहम राजनीतिक मैदानों में से एक है। यहां वोटरों का बदलता मिजाज और पहचान अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में मुकाबलों को आकार दे रहा है। झालदा सबडिवीजन में एक ब्लॉक-लेवल का शहर और एक अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र जॉयपुर है, जो इसी उथल-पुथल को दिखाता है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा यह क्षेत्र पिछले तीन विधानसभा चुनावों में तीन अलग-अलग पार्टियों को जीता चुका है।

खेती पर आधारित है जॉयपुर की अर्थव्यवस्था

छोटानागपुर इलाके में बेस जॉयपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है। यहां मुरमुरे बनाने वाली फैक्ट्रियों जैसी छोटी यूनिट्स भी लगी हैं। लगभग 60 किलोमीटर दूर चिरुगारा गांव में बुनियादी सुविधाएं अभी भी कम हैं। कंगशाबोटी नदी पानी का मुख्य सोर्स बनी हुई है, और घरों में अभी भी पाइप से पानी नहीं आता है। कई गांव वाले मुख्य रूप से तालाबों और नदी पर निर्भर हैं, और शासन में कमियों की ओर इशारा करते हैं। नदी पर पुल बनने से कनेक्टिविटी तो बेहतर हुई है, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि बेरोज़गारी और पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच की कमी अभी भी बड़ी चिंता बनी हुई है।

कुड़मी आंदोलन क्या है?

पिछले कुछ सालों से कुड़मी आंदोलन तेज हुआ है। यह समुदाय 2022 से कई बार अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा और कुरमाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की अपनी मांग को लेकर सड़कों पर कई बार उतरा है। समुदाय ने नाकाबंदी भी की है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। लगभग 50 लाख की अनुमानित आबादी वाले कुड़मी (जिन्हें OBC माना जाता है) पुरुलिया, झारग्राम और बांकुरा की लगभग 30 विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा होने का दावा करते हैं। कुड़मियों को 1931 की जनगणना में एक आदिवासी कम्युनिटी के रूप में लिस्ट किया गया था, लेकिन 1950 में उन्हें ST लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसी आधार पर ये मांग कर रहे और यह वोटिंग पैटर्न पर असर डाल सकता है।

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के विश्लेषण से पता चलता है कि झारग्राम, बनुकरा, पश्चिम मेदिनीपुर और पुरुलिया जिलों की 40 विधानसभा सीटों में से टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला था। टीएमसी ने 24 सीटें जीतीं और बीजेपी ने 16 पर जीत हासिल की। दक्षिण बंगाल में टीएमसी बड़ी ताकत है। दक्षिण-पश्चिम में पहले कई लोकल वजहों से लड़ाई करीबी रही है और इस बार भी कुड़मियों को ऐसी ही उम्मीद है।

कई वोटर कुड़मियों की पहचान की मांग का ज़िक्र करते हैं। एक किसान सुधीर चंद्र महतो कहते हैं, “बंगाल में हम जो गलती करते हैं, वह यह है कि हम एक सरकार को बहुत लंबे समय तक रहने देते हैं, जैसे लेफ्ट 34 साल और अब TMC 15 साल। विकास के लिए हर पांच साल में सरकारें बदलनी चाहिए। हम कुड़मियां पहचान के लिए लड़ रहे हैं और जो इसका वादा करेंगे, हम उनका साथ देंगे।”

बीजेपी की क्या है उलझन?

चुनाव क्षेत्र को बचाने में मदद के लिए बीजेपी ने कुड़मी नेता अजीत महतो के बेटे बिस्वजीत महतो को मैदान में उतारा है। अजीत महतो ने हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है, जिससे इस इलाके में पहचान की राजनीति की अहमियत का पता चलता है। अजीत महतो ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “टीएमसी सरकार ने हमारा प्रस्ताव नहीं माना। पिछले सितंबर में पुलिस ने न केवल पुरुषों को बेरहमी से पीटा, बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। तब यह तय हुआ कि हम टीएमसी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने हमसे पांच साल मांगे हैं, इसलिए हम उन्हें अपना समर्थन देंगे। अगर वे अपने वादे से मुकरते हैं, तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे।”

हालांकि बीजेपी के लिए कुड़मी मांग का समर्थन करने का मतलब है दूसरे ST ग्रुप को अलग-थलग करना जो नहीं चाहते कि आरक्षण में उनका हिस्सा कम हो। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “जहां भी कुड़मी ज़्यादा हैं, हमने समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं और जहां भी आदिवासी ग्रुप उनसे ज़्यादा हैं, वहां हमने ST उम्मीदवार उतारे हैं। अगर पार्टी सत्ता में आती है, तो हम कुड़मियों की मांगों पर गौर करेंगे। लेकिन उन्हें ST का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, यह लीडरशिप पर निर्भर करेगा।”

पूर्वी पुरुलिया की मानबाजार (ST-रिज़र्व) सीट पर हालात बदल गए हैं। यहां बीजेपी तीन बार की विधायक संध्या रानी टुडू को हराने के लिए जोर लगा रही है, जो 2011 से जीत रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अगर वह कुड़मी हितों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई दिखे।

पानी, बिजली और हॉस्पिटल की कमी

जॉयपुर में कई लोग नौकरियों और पढ़ाई के मौकों की कमी की ओर इशारा करते हुए कोटा और रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हैं। फिर कुछ और असल मांगें हैं जैसे पानी, बिजली और हॉस्पिटल। एक किसान भादू महतो कहते हैं, “हम चाहते हैं कि हमारे घरों में नलों से साफ पानी आए। कोई नौकरी नहीं है। मेरा परिवार एक छोटी सी खेती की जमीन पर गुज़ारा करता है, जहां हम करेला और बैंगन जैसी सब्ज़ियां उगाते हैं जिन्हें हम लोकल मार्केट में बेचते हैं। साथ ही मवेशियों से भी कमाई होती है।”

गांव में बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन हर तीन महीने में बिल भेजना बोझ माना जाता है। पानी की टंकियां इस्तेमाल नहीं होतीं, सोलर लाइटिंग कम है, और पढ़ाई और हेल्थकेयर की बहुत कमी है। एक किसान मोलॉय महतो कहते हैं, “यहां कोई ठीक-ठाक स्कूल या हेल्थकेयर की सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूल में कोई टीचर नहीं है। बच्चे ज़्यादातर मिड-डे मील के लिए जाते हैं और घर लौट जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कुड़मी समुदाय को ST क्यों नहीं माना जाता। क्या हमारे बच्चे पढ़ाई के लायक नहीं हैं?”

मेडिकल जरूरतों के लिए, लोग अक्सर लोकल अस्पतालों में खराब सुविधाओं का हवाला देते हुए पड़ोसी झारखंड जाते हैं। किसान सुधीर चंद्र महतो कहते हैं, “सरकार मुफ़्त इलाज देने का दावा करती है, लेकिन अस्पतालों में कुछ भी नहीं है। मरीज़ों को कोलकाता रेफर किया जाता है। इमरजेंसी में हम झारखंड जाते हैं क्योंकि वह पास है और सुविधाएं हैं।”

टीएमसी क्या कहती?

टीएमसी के जॉयपुर उम्मीदवार अर्जुन महतो उन समस्याओं को मानते हैं जिनके बारे में लोकल लोग बताते हैं। वे कहते हैं, “कुछ जगहों पर पीने के पानी की समस्या है, लेकिन हम उन पर काम कर रहे हैं। हम शिकायतों पर गौर करेंगे।” मनबाज़ार के गांवों में भी पानी की कमी की ऐसी ही शिकायतें आती हैं। गोबिंदोपुर की रहने वाली रेबा हंसदा कहती हैं, “पानी नहीं है। हमारे पास पूरे गांव के लिए एक पानी की टंकी है जो रोज एक बार भरी जाती है, लेकिन वह पीने लायक नहीं है।”

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