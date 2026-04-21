पश्चिम बंगाल के जंगलमहल के आदिवासी बहुल इलाकों में आने वाले विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच फिर से कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जंगलमहल में झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा जिले शामिल हैं। बीते कुछ सालों में यहां बड़े राजनीतिक उतार-चढ़ाव आए हैं। कभी लेफ्ट पार्टियों का गढ़ रहा यह इलाका बाद में माओवादी विद्रोह का केंद्र बन गया। 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद TMC ने यहां अपना दबदबा बनाया।

बीजेपी ने 2019 में हासिल की थी सफलता

बाद में बीजेपी ने स्थानीय नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर और आदिवासी और पिछड़े समुदायों के बीच समर्थन मज़बूत करके इस इलाके में अपनी जगह बनाई। 2019 के लोकसभा चुनावों में BJP ने इस इलाके में ज़बरदस्त जीत हासिल की। बीजेपी ने इस इलाके की 6 में से 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जबकि टीएमसी को केवल एक पर सफलता मिली।

हालांकि 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने वापसी की और इलाके की 40 में से 24 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को 16 सीटें मिलीं। बीजेपी ने पुरुलिया और बांकुरा में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर में वह पिछड़ गई।

2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी को केवल 2 सीट मिली। टीएमसी ने 30 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई जबकि बीजेपी केवल 10 पर आगे रही।

2026 के चुनावी मुद्दे क्या हैं?

हालांकि चुनाव आयोग (EC) का वोटर रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और वोटरों के नाम तय करना और हटाना राज्य के दूसरे इलाकों में मौजूदा विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. लेकिन जंगलमहल में इसका कोई खास असर नहीं हुआ है क्योंकि इसके जिलों में तय करने और नाम हटाने के मामले तुलनात्मक रूप से कम रहे हैं। इलाके के 40 चुनाव क्षेत्रों में से ज़्यादातर में, पूरे SIR की प्रक्रिया के दौरान 5,000 से भी कम नाम हटाए गए।

बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राज्य के हालिया दौरे के दौरान ‘प्रोटोकॉल में चूक’ को उठाया और इसे आदिवासियों का अपमान कहा।

यह विवाद 7 मार्च को उत्तर बंगाल में 9वें इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ा था। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों की गैरमौजूदगी पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया था। राष्ट्रपति ने अपने इवेंट की असली जगह को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर भी सवाल उठाया था।

अपने जवाब में सीएम ममता ने इस विवाद को खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने आदिवासियों के लिए अपनी सरकार की कई भलाई वाली योजनाओं के बारे में भी बताया। इलाके में अपनी रैलियों में ममता बनर्जी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लाने के BJP के घोषणापत्र के वादे पर भी हमला किया। पश्चिम मेदिनीपुर के केशरी में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, “BJP मैनिफेस्टो झूठ से भरा है। UCC लागू करने का मतलब है कि आप अपने धर्म और आस्था को मानने का अधिकार खो देंगे। यह आपकी संस्कृति, परंपरा और शिक्षा छीन लेगा। UCC का मतलब है विविधता को खत्म करना। वे हर चीज़ को एक जैसा बनाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करेंगे। UCC खतरनाक है।”

वहीं पीएम मोदी ने जंगलमहल में चुनाव प्रचार करते हुए टीएमसी के खिलाफ BJP की लड़ाई को विकास और तुष्टीकरण के बीच आमने-सामने बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने आदिवासियों को नज़रअंदाज़ किया, उनकी जमीनें हड़पीं और इस इलाके को भ्रष्टाचार, डर में डाल दिया। पीएम मोदी ने कहा, “घुसपैठ के कारण, बंगाल की भाषा और संस्कृति में बदलाव आ रहा है।”

कुड़मी फ़ैक्टर काफी अहम

राज्य में लगभग 50 लाख की आबादी के साथ OBC में शामिल कुड़मी, पुरुलिया, झारग्राम और बांकुरा ज़िलों की कई सीटों के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुड़मी 2022 से कई बार सड़कों पर उतरे हैं, अपनी अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा और कुरमाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर ये समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बार-बार रेल और सड़क जाम कर समुदाय ने प्रदर्शन किया है।

हालांकि आदिवासी कुड़मी के आंदोलन के खिलाफ़ रहे हैं, और उनका झगड़ा जंगलमहल में राजनीतिक रूप से भी सामने आया है। मई 2024 में ममता सरकार ने कुड़मी ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की, और उनकी मांगों पर गौर करने का वादा किया। लेकिन सितंबर 2025 में कुड़मियों ने अपनी अधूरी मांगों को लेकर फिर से सड़क और रेल जाम कर दिया।

इस बार बीजेपी और टीएमसी दोनों ने समुदाय के दबदबे वाली सीटों पर कुड़मी उम्मीदवार उतारे हैं। आंदोलन को लीड करने वाले कुछ खास कुड़मी नेता बीजेपी खेमे में चले गए हैं। इनमें राजेश महतो शामिल हैं, जो झारग्राम के गोपीबल्लवपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरे नेता अजीत महतो के बेटे बिस्वजीत महतो पुरुलिया के जॉयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं।

अजीत महतो ने दावा किया, “हम इस बार जंगलमहल से टीएमसी का सफाया करना चाहते हैं। इलाके में टीएमसी के अत्याचार हद पार कर गए हैं और हम उसका जवाब देना चाहते हैं। एक भी कुड़मी टीएमसी को वोट नहीं देगा। वे सभी बीजेपी को वोट देंगे।”

अलग-अलग बातें आ रही सामने

टीएमसी माओवादी विद्रोह से जुड़े इलाके में स्थिरता बहाल करने के अपने रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए है। नक्सलवाद में कमी (खासकर उसके खास नेताओं के खत्म होने के बाद) उसकी कहानी की एक खास बात बनी हुई है। टीएमसी लीडरशिप इस बात पर ज़ोर दे रही है कि कैसे शासन और विकास ने हिंसा और अनदेखी की जगह ले ली है, जिससे जंगलमहल वापस पटरी पर आ गया है। झारग्राम से टीएमसी उम्मीदवार मंगल सोरेन ने कहा, “यह हमारे 15 साल के राज की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है। जंगलमहल अब मुस्कुरा रहा है क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर की हालत पक्के तौर पर ठीक है।”

यह बात वोटर्स के एक ग्रुप में गूंज रही है, खासकर झारग्राम जैसे जिलों में, जहां बीजेपी 2021 के चुनावों में कोई सीट नहीं जीत पाई। हालांकि, जानकारों का कहना है कि जंगलमहल में लगातार विकास के मुद्दों के साथ एंटी-इनकंबेंसी टीएमसी के लिए कड़ी चुनौती होगी। अपने संगठन ज़ोर को बनाए रखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस इलाके में अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक किया है। पार्टी यहां हिंदुत्व पर ज़्यादा कुछ नहीं कह रही है। बल्कि वह गवर्नेंस की कमियों पर फोकस कर रही है, जिसमें पानी की कमी, लैंड माफिया की एक्टिविटी, आदिवासी ज़मीनों पर कब्ज़ा और नकली जाति सर्टिफिकेट से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं।

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पुनरीक्षण में नाम हटने, भाजपा के यूसीसी के वादे और AIMIM-AJUP गठबंधन के कमजोर पड़ने से टीएमसी की मुसलिम मतदाताओं पर पकड़ एक बार फिर मजबूत होती दिख रही है। पढ़ें पूरी खबर