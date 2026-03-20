पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही टीएमसी और बीजेपी दोनों ही दलों ने ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही कैंडीडेट्स ने चुनाव के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसी ही कुछ सीटें थीं जिन पर बीजेपी और टीएमसी के बीच नजदीकी मुकाबला था और भाजपा ने बहुत कम वोटों के मार्जिन से इन सीटों पर जीत दर्ज की थी।

आइए जानते हैं ऐसी ही चार सीटों के बारे में जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम वोटों से जीत दर्ज की थी। इनमें से दिनहाटा सीट पर बीजेपी महज 57 वोटों के अंतर से जीती थी। वहीं, बलरामपुर सीट पर 423, कुल्टी सीट पर 679 और घाटल (SC आरक्षित) सीट पर 966 वोटों का अंतर था।

दिनहाटा सीट

इस सीट पर बीजेपी ने इस बार अजय रॉय पर भरोसा जताया है। वहीं, टीएमसी ने उदयन गुहा को टिकट दिया है। पिछले चुनाव की बात करें तो दिनहाटा सीट से बीजेपी के नीतिश प्रमाणिक ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने टीएमसी के उदयन गुहा को महज 57 वोटों के अंतर से हराया था।

पार्टी कैंडीडेट वोट बीजेपी नीतिश प्रमाणिक 116035 टीएमसी उदयन गुहा 115978

बलरामपुर सीट

इस सीट पर बीजेपी ने इस बार जलधर महतो पर भरोसा जताया है। वहीं, टीएमसी ने शांतिराम महतो को टिकट दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बलरामपुर सीट से बीजेपी के बानेश्वर महतो ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने टीएमसी के शांतिराम महतो को महज 423 वोटों के अंतर से हराया था।

पार्टी कैंडीडेट वोट बीजेपी बानेश्वर महतो 89521 टीएमसी शांतिराम महतो 89098

कुल्टी सीट

इस सीट पर बीजेपी ने इस बार अजय कुमार पोद्दार पर भरोसा जताया है। वहीं, टीएमसी ने अभिजीत घाटक को टिकट दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल्टी सीट से बीजेपी के अजय कुमार पोद्दार ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने टीएमसी के उजाल चटर्जी को महज 679 वोटों के अंतर से हराया था।

पार्टी कैंडीडेट वोट बीजेपी अजय कुमार पोद्दार 81112 टीएमसी उजाल चटर्जी 80433

घाटल सीट

इस सीट पर बीजेपी ने इस बार शीतल कपाट पर भरोसा जताया है। वहीं, टीएमसी ने श्यामली सरदार को टिकट दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो घाटल सीट से बीजेपी के शीतल कपाट ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने टीएमसी के शंकर दोलाई को महज 966 वोटों के अंतर से हराया था।

पार्टी कैंडीडेट वोट बीजेपी शीतल कपाट 105812 टीएमसी शंकर दोलाई 104846

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को कराया जाएगा। इसके बाद 4 मई 2026 को मतगणना की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती थीं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था।

पश्चिम बंगाल चुनाव: इन पांच सीटों पर बीजेपी ने दी थी कड़ी टक्कर

पिछले चुनाव में कुछ सीटें ऐसी थीं जहां भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। जीत हासिल करने के लिए ममता के धुरंधरों को काफी पसीना बहाना पड़ा था। इन सीटों में शामिल हैं – दंतान, तमलुक, जलपाईगुड़ी, महिषादल और बैष्णबनगर। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें