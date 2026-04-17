पिछले सात सालों से मानसून के मौसम में अच्छी बारिश के बाद इस बार भारत में कम बारिश होने की संभावना है। आगामी वर्षा ऋतु के लिए अपने पहले पूर्वानुमान में, आईएमडी ने मंगलवार को कहा कि पूरे देश में इस बार सामान्य बारिश का केवल 92% ही होने की संभावना है। यह पिछले 20 सालों में पूरे भारत के लिए मानसून की बारिश का सबसे कम पूर्वानुमान है।

भारत में जून से सितंबर तक चार महीने मानसून के होते हैं। देश के बड़े हिस्से को गर्मी से राहत देने के अलावा इस मौसम में होने वाली बारिश का अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानसून का पहला पूर्वानुमान अप्रैल में आता है जिसे मई में अपडेट किया जाता है। इस वर्ष कम बारिश का पूर्वानुमान सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए एक तरह की चेतावनी है कि वे शुष्क मानसून के मौसम के प्रभावों को कम करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें।

देश के हर हिस्से में कम बारिश होने की संभावना

92% वर्षा पूर्वानुमान का यह अर्थ नहीं है कि देश के हर हिस्से में कम बारिश होने की संभावना है। विशिष्ट क्षेत्रों और महीनों के लिए पूर्वानुमान मई में किए जाते हैं। हालांकि, इस वर्ष मौसम विज्ञान विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों और महीनों के लिए संभावित मौसम का संकेत दिया है। देश भर में लगभग हर जगह सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। वहीं, पूर्वोत्तर, उत्तर-पश्चिम और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ ही क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

मानसून के पहले दो महीनों (जून और जुलाई) के दौरान सामान्य बारिश होने की संभावना है जबकि दूसरे हिस्से (अगस्त और सितंबर) में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून की वर्षा को बाधित करने का मुख्य कारण, पूर्वी प्रशांत महासागर में होने वाली अल नीनो घटना, जुलाई में चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, और भारत पर इसका प्रभाव आमतौर पर एक या दो महीने के अंतराल के बाद महसूस होता है।

आईएमडी के पूर्वानुमानों में सुधार

पिछले एक दशक में आईएमडी के पूर्वानुमानों में काफी सुधार हुआ है। पूर्वानुमान अब अधिक सटीक हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारी और सीमित क्षेत्रों में होने वाली बारिश की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है और इसी के साथ सूखे की अवधि भी बढ़ गई है। कम मानसून वाले वर्ष में एक बड़ी चिंता जलाशयों का सूख जाना होता है। पिछले दो सालों 2024 और 2025 में मानसून के मौसम में 100% से अधिक बारिश हुई जिसके चलते जलाशय फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं। भारत के 166 बड़े जलाशयों में कुल जल भंडारण क्षमता न केवल पिछले साल की तुलना में बेहतर है बल्कि पिछले 10 सालों के औसत से भी अधिक है।

बेहतर जल प्रबंधन पद्धतियां, भूजल संरक्षण में सुधार के प्रयास, नदियों और झीलों की सफाई जैसे कार्यों ने यह सुनिश्चित करने में योगदान दिया है कि भारत मानसून के दौरान बारिश की कमी से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों का एक बड़ा हिस्सा जल संरक्षण पर केंद्रित था। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों तालाबों, कुओं, बांधों के निर्माण से जल की उपलब्धता में सुधार हुआ है, भूजल स्तर बढ़ा है और वर्षा जल पर निर्भरता कम हुई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए भूजल संसाधनों के निरंतर आकलन से भारत के अधिकांश हिस्सों में भूजल की स्थिति में सुधार देखने को मिला है।

भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने का खतरा

पश्चिम एशिया में संघर्ष से भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी में धकेल दिए जाने का खतरा है और देश के मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें