बंगाल: दुर्गा पूजा पंडाल में अजान, कुमारी पूजन पर हुई मुस्लिम लड़की की पूजा, भड़का विवाद

पश्चिम बंगाल में ‘सेक्युलर’ दुर्गा पूजा के दौरान अजान (मुस्लिमों को नमाज के लिए बुलाने वाली क्रिया) देने का एक वीडियो वायरल होने पर खासा विवाद पैदा हो गया और एक स्थानीय वकील ने इसके चलते अयोजकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। इसी बीच वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे तुष्टिकरण करार दिया। बीते शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट में वकील सांतनु सिन्हा ने स्थानीय फूलबागान पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में कहा कि इससे उनकी ‘धार्मिक भावनाओं’ को ठेस पहुंची है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्थानीय टीएमसी नेता परेश पॉल सहित दस लोगों ने जानबूझकर राज्य में शांति भंग करने की कोशिश की। इन लोगों ने दुर्गा पूजा के दौरान अजान का एक वीडियो चलाया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा स्थल से अजान का वीडियो चलाना बेहूदा है और ऐसा जानबूझकर किया गया। हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए शत्रुतापूर्ण ऐसा किया गया।

वहीं आयोजनाकर्ताओं ने कहा कि बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। बेलियाघाटा 33 पाली के क्लब सचिव परिमल देव ने कहा, ‘सभी जानते हैं कि कोलकाता में दुर्गापूजा पंडालों को एक तरह से सामाजिक संदेश देने के लिए बनाया जाता है। कार्यक्रम की थीम थी ‘हम एक हैं…अकेले नहीं’ और अपनी इस थीम को दिखाने के लिए हमने चर्च, मंदिर और मस्जिद के मॉडल का इस्तेमाल किया। हमारा मकसद यह दिखाना था कि मानवता सभी धर्मों से ऊपर है।’

#WATCH | Durga Puja pandal in Kolkata set up on the theme of religious unity pic.twitter.com/XJgVaGbsPV

