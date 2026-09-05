US Trade Conflict: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी और ट्रैफिक संबंधी नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप की आए दिन बदलती नीतियों पर निशाना साधा और कहा कि खुले बाजारों और मजबूत आर्थिक साझेदारी की वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है।

दरअसल, बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी वेवर भारत के दौरे पर है। शुक्रवार को मुंबई में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर भारत-बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता में बोलते हुए डी वेवर ने संरक्षणवाद के बढ़ते आह्वान के प्रति आगाह किया और कहा कि कुछ देश तेजी से बाधाओं, बंद बाजारों और टैरिफ की वकालत कर रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज

बेल्जियम के पीएम डी वेवर ने नाम न लिए बिना ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, “आजकल अधिकाधिक लोग प्रतिबंध लगाने, बाज़ारों को बंद करने और शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग तो मनमाने ढंग से ऐसा करते हैं। वे सोमवार को कोई फैसला लेते हैं, बुधवार को उसे रद्द कर देते हैं और शनिवार को उसे फिर से लागू कर देते हैं।”

जब ट्रंप का नाम लिए बिना ही उन्होंने तंज कस दिया तो वहां मौजूद लोगों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इस पर डी वेवर ने एक मजाकिया टिप्पणी कीं। उन्होंने कहा “आपकी तालियां मुझे बताती हैं कि आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं।”

बाजार को बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास

डी वेवर ने मनमानी व्यापार प्रतिबंधों और बाजारों को विकृत करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों के बीच अंतर भी बताया। उन्होंने कहा, “कुछ लोग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं और जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से बाजारों को बिगाड़ने करने का प्रयास करते हैं।”

हालांकि डी वेवर ने अपनी टिप्पणियों में सीधे तौर पर ट्रंप का नाम नहीं लिया लेकिन उनकी टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापार नीतियों के बारे में सवालों के संदर्भ में ही थीं। इसमें टैरिफ का उनका उपयोग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर वाशिंगटन के रुख में बदलाव शामिल है।

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई अब न्यूयॉर्क तक और तेज हो गई है। प्रशासन ने एक महीने तक चले अभियान में न्यूयॉर्क के अलग-अलग इलाकों से 2100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है। इस कार्रवाई के साथ ही ट्रंप प्रशासन और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेतृत्व के बीच टकराव भी बढ़ गया है। पढ़िए पूरी खबर…