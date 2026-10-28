मुंबई पुलिस अपने डॉग स्क्वाड में बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल के कुत्तों को शामिल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो 2019 के बाद यह पहली बार होगा जब इस नस्ल के कुत्ते मुंबई पुलिस के दस्ते में शामिल होंगे। बेल्जियन मेलिनोइस डॉग स्क्वॉड का इस्तेमाल VIP मूवमेंट और बड़े पब्लिक इवेंट से पहले एक्सप्लोसिव डिटेक्शन और सिक्योरिटी चेक को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

इस नस्ल के कुत्ते दुनियाभर में अपनी फुर्ती, बेहतरीन स्टैमिना और तेजी से निर्देशों का पालन करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। साल 2019 में पहली बार इस नस्ल के पांच पिल्लों को स्क्वॉड में शामिल किया गया था। अब मुंबई पुलिस 6 और कुत्तों को अपने दस्ते में शामिल करने पर विचार कर रही है।

लादेन के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में शामिल थे यह कुत्ते

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस स्क्वाड में बाकी सभी नस्ल के कुत्तों को रिटायर करने और सिर्फ बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल को दस्ते में रखने पर मुंबई पुलिस विचार कर रही है। बता दें कि इस नस्ल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के खिलाफ पाकिस्तान में अमेरिकी नेवी के ऑपरेशन में इसी नस्ल के कुत्तों को शामिल किया गया था। इसके बाद से ही इस नस्ल की चर्चा दुनियाभर में हुई थी।

फील्ड में लंबे समय तक कर सकते हैं काम

एक सीनियर ऑफिसर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि बेल्जियन मेलिनोइस बहुत इंटेलिजेंट होता है, जल्दी कमांड सीख लेता है और उसका स्टैमिना बहुत अच्छा होता है। यह फील्ड में लंबे समय तक काम कर सकता है और मुश्किल ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए अच्छी तरह से सूट करता है। इस नस्ल के कुत्तों की खासियत होती है कि वह बैग और खुली जगहों की स्क्रीनिंग करने में माहिर होते हैं।

इनकी सूंघने की शक्ति होती है सबसे तेज

अधिकारी ने बताया कि कुत्तों की यह नस्ल आम तौर पर लैब्राडोर की तुलना में ज्यादा दुबली और फुर्तीली होती है, जिन्हें उनकी समझदारी और सूंघने की तेज शक्ति के लिए भी जाना जाता है। लैब्राडोर का इस्तेमाल विस्फोटकों का पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन पुलिस अधिकारी मैलिनोइस को खास तौर पर इंटेंसिव फील्ड ऑपरेशन और VIP सिक्योरिटी चेक के लिए उपयोगी मानते हैं।

मुंबई पुलिस ने खरीदे थे छह बेल्जियन मेलिनोइस

मुंबई पुलिस ने कुछ महीने पहले छह बेल्जियन मेलिनोइस को खरीदा था। उस समय उनकी उम्र लगभग 45 से 60 दिन थी। इनमें से एक कुत्ते ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उसे मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वॉड में शामिल कर लिया गया है। बाकी पांच कुत्ते दो लैब्राडोर के साथ पुणे के शिवाजीनगर स्थित डॉग ट्रेनिंग सेंटर में विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम आने वाले सालों में बेल्जियन मैलिनोइस की संख्या बढ़ाने का इरादा रखते हैं, खासकर विस्फोटकों का पता लगाने और VIP सुरक्षा के लिए।”

मुंबई पुलिस ने जनवरी 2019 में पहली बार इस नस्ल के पांच पिल्लों को अपने स्क्वॉड में शामिल किया था। उन्हें मुरबाद के एक ब्रीडर से लाया गया था और महिला कांस्टेबलों को उनका हैंडलर नियुक्त किया गया था। उस समय पुलिस ने कहा था कि ये कुत्ते मौजूदा कैनाइन यूनिट की मदद करने के साथ अपराध की पहचान और जांच में भी उपयोगी साबित होंगे।

मुंबई पुलिस के पास अब 30 कुत्ते

छह नए कुत्तों को शामिल किए जाने के बाद मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वॉड में कुल 30 कुत्ते हो गए हैं। इनमें बेल्जियन मैलिनोइस, लैब्राडोर रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन नस्ल के कुत्ते शामिल हैं। इन कुत्तों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार तीन अलग-अलग यूनिट में तैनात किया गया है।

VIP के पहुंचने से पहले होगी सुरक्षा जांच

बेल्जियन मेलिनोइस को बैग, कमरों और खुले स्थानों में विस्फोटकों की पहचान करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनकी मदद से किसी VIP के पहुंचने या किसी बड़े कार्यक्रम के शुरू होने से पहले संबंधित परिसर और आसपास के क्षेत्रों की जांच की जा सकती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य संभावित खतरे की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले ही सुरक्षा जांच पूरी करना है, ताकि किसी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की मौजूदगी का समय रहते पता लगाया जा सके।