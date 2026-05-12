तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर नया और दिलचस्प मोड़ सामने आया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के विधायक वेलुमणि और सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले गुट ने सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एआईएडीएमके के भीतर आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं।

वरिष्ठ नेता षणमुगम ने कहा कि AIADMK के एक धड़े के विधायक तमिलनाडु सरकार को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात करेंगे। सबसे खास बात है कि एआईएडीएम में हुई यह बगावत विधानसभा में विजय की टीवीके सरकार के फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले हुई है।

विधायक वेलुमणि ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए AIADMK की महापरिषद की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि पार्टी के भविष्य और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर खुलकर चर्चा होना जरूरी है। गौर करने वाली बात है कि बागी गुट के पास दलबदल कानून की चपेट में आए बिना समर्थन देने के लिए 32 विधायक होना जरूरी है।

टीवीके को समर्थन देने का समर्थन

षणमुगम ने कहा, ”हमने चुनाव में जीत हासिल करने वाली टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। हमने इस पार्टी की स्थापना डीएमके के खिलाफ की थी। पिछले 53 वर्षों से हमारी राजनीति डीएमके के विरोध पर आधारित रही है। ऐसे में एआईएडीएमके सरकार को डीएमके के समर्थन से बनाने का एक प्रस्ताव सामने रखा गया था लेकिन हमारे अधिकांश सदस्यों ने इसे खारिज कर दिया और इसका विरोध किया।”

डीएमके को समर्थन देने का प्रस्ताव किया खारिज

सीवी षणमुगम ने स्पष्ट किया कि उन्होंने डीएमके को सरकार गठन के लिए समर्थन देने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा करना AIADMK की मूल विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी किसी भी परिस्थिति में डीएमके के साथ नहीं जाएगी।

इस बीच, एआईएडीएमके विधायक दल के अधिकांश विधायकों ने एसपी वेलुमणि को अपना फ्लोर लीडर चुन लिया है जिससे पार्टी के भीतर नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है।

वेलुमणि-षणमुगम गुट का यह कदम तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। वहीं TVK को मिला यह समर्थन सत्तारूढ़ दल की स्थिति को और मजबूत कर सकता है। अभी तक AIADMK नेतृत्व की ओर से अभी तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजर अन्नाद्रमुक की संभावित महापरिषद बैठक और पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है।

गठजोड़ को लेकर खींचतान

गौर करने वाली बात है कि चुनाव परिणाम आने के बाद से ही तमिलनाडु में गठजोड़ के लेकर खींचातानी जारी है। राज्य की 234 में से 108 सीटों पर जीत हासिल करके टीवीके सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरी। अब बात करें AIADMK की तो एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (EPS) के पास 23 जबकि सीवी शनमुगम ने नेतृत्व वाले बागी गुट के पास 24 विधायकों का समर्थन है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अन्नाद्रमुक ने 47 सीटें जीतीं।

क्या कहता है दलबदल कानून?

संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत पार्टी छोड़ना अयोग्यता का आधार माना जाता है। हालांकि, अनुच्छेद-4 में विलय का अपवाद मौजूद है, जिसमें अगर दो तिहाई विधायक या सांसद पार्टी छोड़कर दूसरे दल में विलय करते हैं तो सदन में उनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी।

CM विजय का बड़ा फैसला

तमिलनाडु में सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई टीवीके सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा जारी आदेश के तहत धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 शराब दुकानों को अगले दो सप्ताह के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया है।