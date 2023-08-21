\u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0928\u0947 \u0906\u092e \u0906\u0926\u092e\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u094b \u092c\u095c\u093e \u091d\u091f\u0915\u093e \u0926\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0906\u092e \u0906\u0926\u092e\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0917\u0941\u091c\u0930\u093e\u0924 \u0909\u092a\u093e\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u092d\u0947\u092e\u093e\u092d\u093e\u0908 \u091a\u094c\u0927\u0930\u0940 (AAP Gujarat vice-president Bhemabhai Chaudhary) \u0930\u0935\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0906\u092a \u0928\u0947\u0924\u093e \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b \u0917\u090f\u0964 \u0917\u0941\u091c\u0930\u093e\u0924 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0915\u092e\u0947\u091f\u0940 (GPCC) \u0915\u0947 \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u0936\u0915\u094d\u0924\u093f\u0938\u093f\u0902\u0939 \u0917\u094b\u0939\u093f\u0932 (Shaktisinh Gohil) \u0928\u0947 \u0926\u093e\u0939\u094b\u0926 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0947 \u0905\u0927\u094d\u092f\u0915\u094d\u0937 \u0917\u094b\u0935\u093f\u0902\u0926 \u092a\u0930\u092e\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092d\u0947\u092e\u093e\u092d\u093e\u0908 \u091a\u094c\u0927\u0930\u0940 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u0924 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u091c\u0949\u0907\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092d\u0947\u092e\u093e\u092d\u093e\u0908 \u091a\u094c\u0927\u0930\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0915\u0947\u0935\u0932 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0939\u0940 \u0917\u0941\u091c\u0930\u093e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935 \u0932\u093e \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0926\u094b \u0926\u0936\u0915 \u0932\u0902\u092c\u0947 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0936\u093e\u0938\u0928 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u092e\u0939\u0902\u0917\u093e\u0908, \u092c\u0947\u0930\u094b\u091c\u0917\u093e\u0930\u0940 \u0914\u0930 \u092d\u094d\u0930\u0937\u094d\u091f\u093e\u091a\u093e\u0930 \u091a\u0930\u092e \u092a\u0930 \u0939\u0948\u0964 \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902 \u0915\u093f \u092a\u093f\u091b\u0932\u0947 \u0915\u0941\u091b \u092e\u0939\u0940\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 AAP \u0915\u0947 \u0915\u0908 \u0928\u0947\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0928\u0947 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u091b\u094b\u095c\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0915\u0908 \u0928\u0947\u0924\u093e \u0914\u0930 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e \u0917\u0941\u091c\u0930\u093e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092d\u0947\u092e\u093e\u092d\u093e\u0908 \u091a\u094c\u0927\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u091b\u094b\u095c\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0942\u091b\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0917\u0941\u091c\u0930\u093e\u0924 AAP \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0907\u0938\u0941\u0926\u093e\u0928 \u0917\u0922\u093c\u0935\u0940 \u0928\u0947 \u0926 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u090f\u0915\u094d\u0938\u092a\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0938\u0947 \u0915\u0939\u093e, \u201c\u092f\u0939 \u0938\u0902\u0918\u0930\u094d\u0937 \u0915\u093e \u0930\u093e\u0938\u094d\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092f\u0939 \u0932\u0902\u092c\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0939\u0930 \u0926\u093f\u0928, \u0915\u0908 \u0932\u094b\u0917 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u091b\u094b\u0921\u093c \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u092f\u0926\u093f \u0906\u092a \u0916\u0930\u093e\u092c \u092a\u094d\u0930\u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0924\u094b \u0909\u0938 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u0915\u094b \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f \u091c\u0935\u093e\u092c\u0926\u0947\u0939 \u0939\u094b\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 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