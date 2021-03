रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी ने B-Day पर चुनाव से ठीक पहले अपना बांग्ला चैनल लॉन्च कर दिया। अर्नब ने पत्रकार के तौर पर कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी का पहला इंटरव्यू किया था। अर्णब के मुताबिक, आज भी उनकी हसरत फिर से एक पबार सोनिया का इंटरव्यू करने की है। अर्णब की पत्नी सम्यब्रता गोस्वामी भी पत्रकार हैं और वह उनके साथ न्यूज चैनल में बतौर एडिटर और न्यूज प्रोड्यूसर काम करती हैं।

अर्णब के बारे में कहा जाता है कि आप उनसे प्यार कर सकते हैं या फिर घृणा, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। दरअसल उनका जीवन विवादों से घिरा रहा है। चाहे टीवी हो या फिर उसके बाहर की दुनिया अर्णब हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनके तीखे तेवर अक्सर नए विवाद पैदा करते हैं। टीवी पर बैठकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, सांसद संजय राउत और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ललकारना उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया है।



तीखे तेवरों की वजह से अर्णब का महाराष्ट्र सरकार के साथ मुंबई पुलिस से 36 का आंकड़ा बन गया है। हाल ही में उन्हें दो साल पुराने आत्महत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था। तब इस गिरफ्तारी के बाद बहस छिड़ी कि क्या यह फ्री स्पीच पर हमला है। केस डिजायनर अन्वय नाईक की खुदकुशी से संबंधित है।



पुलिस के मुताबिक, नाईक ने कथित तौर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें गोस्वामी पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुसाइड नोट में अर्णब पर डिजाइनर अन्वय नाईक का बकाया भुगतान न करने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने मामले को 2019 में बंद कर दिया था। लेकिन मई 2020 में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपराध जांच विभाग को मामले की फिर से जांच करने के आदेश दिए।

‘Can’t wait to anchor Jabab Chay Bangla’: Republic Bangla to go on air from March 7, Arnab Goswami to anchor a debate showhttps://t.co/GvtiwlZeaG

— OpIndia.com (@OpIndia_com) March 6, 2021