ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने समन जारी किया है। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई ने उनकी पत्नी को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया है। अधिकारी के अनुसार रविवार को सीबीआई अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्यों को नोटिस देने के लिए दक्षिण कोलकाता स्थित उनके आवास पहुंची थी।कोयला तस्करी मामले में सीबीआई की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अवैध रूप से खनन करवाए और कोयले की कीमत को कम कर के बेचा है। जांच एजेंसी के अनुसार पूछताछ के नोटिस के साथ एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिसपर संपर्क करने के लिए आरोपियों को कहा गया है।

कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई पहले से ही अभिषेक बनर्जी के कई करीबियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने पशु तस्करी और अवैध कोयला खनन के मामले में अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले विनय मिश्रा के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया था।

CBI summons wife of Abhishek Banerjee, who is the nephew of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, in coal pilferage case: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2021