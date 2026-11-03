लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह विदेशी मदद से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती भी दी।

राहुल गांधी ने यह प्रतिक्रिया पीएम मोदी के उस बयान पर दी जिसमें उन्होंने विपक्ष को ‘विरोधी पक्ष’ के बजाय ‘अवरोध पक्ष’ बताया था।

पीएम मोदी की टिप्पणी से जुड़ी एक खबर साझा करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ”श्री मोदी, देश से झूठ बोलना बंद कीजिए। आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने हैं। आप आज भी विदेशी मदद के कारण ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं।”

राहुल के आरोप

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भारत की वित्तीय व्यवस्था को विदेशी ताकतों का पूरा समर्थन और नियंत्रण हासिल है। विदेशी सोशल मीडिया भी उनका समर्थन करता है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा, ”कोई भी मंच हो, कोई भी समय हो। अगर हिम्मत है तो आइए।”

Mr Modi, stop lying to this nation.



You became PM because of foreign help. You remain PM because of foreign help.



Your financial system is fully controlled and supported by foreigners. Foreign social media fully backs you.



I challenge you to an open debate about this. Any… pic.twitter.com/h7bi1UJdMT — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 2, 2026

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के एकतानगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित किया था।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार की नीतियों का विरोध करना है। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष अब ‘विरोधी पक्ष’ नहीं बल्कि ‘अवरोध पक्ष’ बन गया है।

उन्होंने कहा कि निराशा और हताशा के कारण विपक्ष देश के विकास के रास्ते में बाधाएं पैदा कर रहा है। यह विरोध नहीं बल्कि रुकावट डालने का काम है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर संविधान की गरिमा और पवित्रता को कमजोर करने का भी आरोप लगाया था।