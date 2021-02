चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 5 सूबों में चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया तो चुनाव आचार संहिता भी अमल में आ गई, लेकिन उसी दौरान जहां बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा कर दी, तो तमिलनाडु की असेंबली ने Vanniyar समुदाय को शिक्षण और नौकरी के लिए 10.5% कोटा देने का बिल पास कर दिया।

ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा,’ पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह अकुशल श्रमिक के लिए पहले के 144 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। वहीं अर्ध-कुशल श्रमिक के लिए इसे 172 रुपए से बढ़ा कर 303 रुपये कर दिया गया है, जबकि कुशल श्रमिक के लिए इसे बढ़ाकर 404 रुपये कर दिया गया है। ममता ने कहा कि इस घोषणा से प्रदेश में कुल 56,500 श्रमिक लाभान्वित होंगे। इनमें 40,500 अकुशल, 8000 अर्ध-कुशल और 8000 कुशल श्रमिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन में ये बढ़ोतरी ग्रामीण श्रमिकों के बढ़े हुए वेतन (मनरेगा अकुशल और अर्ध-कुशल) के साथ तालमेल खाती है। उन्होंने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में बजट उपलब्ध करा दिया गया है।

I am pleased to announce a HIKE in the wages of daily wage workers under WB Urban Employment Scheme:

> To ₹202 per day from ₹144 earlier for unskilled labour

> To ₹303 from ₹172 earlier for semi-skilled

> ₹404 for skilled labour (new category introduced)

(1/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 26, 2021