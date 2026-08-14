पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी जगतार सिंह हवारा को बीमार मां से मिलने के लिए दिल्ली जेल विभाग की ओर से 2 दिन की पैरोल दी गई थी लेकिन हवारा ने इसे ठुकरा दिया है।

जगतार सिंह हवारा इन दिनों दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। 1995 में चंडीगढ़ में स्थित पंजाब सचिवालय के बाहर हुए बम धमाके में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और 16 अन्य लोग मारे गए थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर बुधवार शाम को हवारा से मिले और उसे बताया कि जब वह जेल से बाहर आएगा तो इस दौरान उसके आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे।

कौमी इंसाफ मोर्चा के संयोजक का बयान

इस मामले में द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कौमी इंसाफ मोर्चा के संयोजक पाल सिंह फ्रांस ने बताया कि अफसरों ने हवारा को दो दिन की पैरोल की पेशकश की थी लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया।

पाल सिंह फ्रांस के मुताबिक, हवारा ने अफसरों से कहा कि अगर उसकी मां की मौत भी हो जाती है तो भी वह एक या दो दिन की पैरोल को स्वीकार नहीं करेगा।

राज्यपाल से मिले थे सीएम मान

इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने पत्रकारों को बताया था कि उन्होंने हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की मांग की है। मान ने कहा था कि हवारा की मां की तबीयत बेहद खराब है और वह अपने बेटे से मिलना चाहती हैं।

बंदी सिंहों के मामले को उठा रहे वकील जसपाल सिंह मांझपुर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हवारा ने पैरोल के ऑफर को ठुकरा दिया है। जसपाल सिंह ने बताया कि हवारा ने केंद्र सरकार के अफसरों से कहा कि एक या दो दिन की पैरोल मिलना व्यवस्था का मखौल उड़ाने जैसा होगा। जसपाल सिंह ने कहा कि दिल्ली जेल मैन्युअल के हिसाब से उन्हें 30 दिन तक की पैरोल मिल सकती है।

जब केंद्र सरकार के अफसरों ने हवारा से कहा कि पंजाब में रहने के दौरान सुरक्षाकर्मी उनके साथ होंगे और उन्हें वापस भी लेकर आएंगे तो बेअंत सिंह के हत्यारे ने उनसे पूछा कि वह इसे क्यों मंजूर करेगा?

फिर से हाई कोर्ट जाएंगे- जसपाल सिंह

जसपाल सिंह ने कहा कि अगर हवारा को जेल मैन्युअल के हिसाब से पैरोल नहीं दी जाती है तो हम लोग फिर से हाई कोर्ट जाएंगे।

बिट्टू का भी आया बयान

इस बीच, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कौमी इंसाफ मोर्चा और जसपाल सिंह के उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने हवारा को एक दिन की पैरोल देने की पेशकश की थी।

बिट्टू ने कहा कि इस तरह की खबरें पूरी तरह गलत हैं। इससे पहले बिट्टू ने कहा था कि हवारा की मां बहुत बीमार हैं और 31 साल से उनका इंतजार कर रही हैं। बिट्टू ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए और उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों से राज्य में शांति व्यवस्था खराब हो सकती है।

बिट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है। इससे पहले अकाली दल वारिस पंजाब दे के नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा था कि केंद्र सरकार हवारा को उनके घर पर नहीं आने दे रही है।

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शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक गुरुद्वारे में कृपाण से हमला हुआ। आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।