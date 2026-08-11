कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार रात वीडियो कॉल के जरिये झारखंड के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बात की। महतो रांची में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। दीपके ने महतो को सीजेपी का समर्थन देने की बात कही और रांची में विरोध मार्च के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता की निंदा की।
अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, “मैंने देवेंद्र महतो से बात की, जो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अस्पताल ले जाए जाने से पहले पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उन्हें चोटें आईं। उन्हें सीने में दर्द भी हो रहा है।”
सीजेपी देवेंद्र नाथ महतो के साथ खड़ी है- अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके ने पुलिस के द्वारा छात्रों पर किए गए बलप्रयोग की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आगे लिखा, “चाहे जंतर-मंतर हो या झारखंड, छात्रों के साथ पुलिस की ऐसी बर्बरता क्रूर और अमानवीय है। कॉकरोच जनता पार्टी देवेंद्र भाई और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा है। वह एक सच्चे हीरो हैं। हम उनके साहस और हिम्मत को सलाम करते हैं।”
भूख हड़ताल पर हैं देवेंद्र नाथ महतो
बता दें कि छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने राज्य विधानसभा तक ‘विधानसभा घेराव’ विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने भारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में नौ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे महतो, खराब सेहत के बावजूद विरोध मार्च में शामिल हुए। दिन भर चले विरोध मार्च के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता महतो को सोमवार को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ब्लड शुगर लेवल में भारी गिरावट के कारण डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई। रांची सदर अस्पताल की मेडिकल ऑफिसर नैन्सी प्रिया ने पीटीआई को बताया, “उनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है।”
कम से कम 100 युवकों पर लाठीचार्ज किया
एक घायल प्रदर्शनकारी ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि पुलिस ने विरोध मार्च के दौरान कम से कम 100 युवाओं पर लाठीचार्ज किया। घायल प्रदर्शनकारी शिवम ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “हम विधानसभा के बाहर बैठे सरकार के अधिकारियों के आने और जवाब देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार का कोई अता-पता नहीं था। तभी पुलिस आ गई और बिना किसी चेतावनी या बातचीत के उन्होंने तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर दिया।”
उसने दावा किया कि उसकी पीठ और सीने पर चोट लगी है, और उसके भाई को भी हाथ पर चोट आई है। शिवम ने आगे कहा, “कम से कम सौ युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। उनकी हालत देखिए, उनके सीने में असहनीय दर्द है। वे पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।”
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देवेंद्र नाथ महतो रांची के एक छोटे से गांव के छात्र लीडर हैं। उन्होंने रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। साथ ही बुंडू में अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। देवेंद्र नाथ महतो ने संस्कृत के साथ-साथ कुरमाली, ट्राइबल और रीजनल भाषाओं में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। देवेंद्र महतो के पास हजारीबाग से बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.) की डिग्री भी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…