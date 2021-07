पेगासस केस पर संसद में संग्राम! दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित; PM बोले- विपक्ष को अपनी नहीं हमारी चिंता, फैला रही भ्रम

पेगासस जासूसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के तेवर इतने ज्यादा तीखे थे कि लोकसभा को दोपहर दो बजे तक और राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही तो महज 4 मिनट तक ही चल सकी। जबकि राज्यसभा को 6 मिनट बाद ही स्थगित करना पड़ गया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि उनको अपनी नहीं हमारी चिंता ज्यादा है। वो भ्रम फैला रहे हैं।

टीवी रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह संसद के दोनों सत्रों की कार्यवाही अपने नियत समय पर शुरू हुई। लोकसभा सभापति जैसे ही अपनी चेयर पर बैठे, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। पेगासस जासूसी प्रकरण पर विपक्ष के तेवर इतने ज्यादा तीखे थे कि सभापति को 4 मिनट बाद ही सदन को स्थगित करना पड़ा। ओम बिड़ला सांसदों से लगातार कह रहे थे कि वो संयमित तरीके से अपनी बात रखें, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि पेगासस पर पीएम मोदी खुद जवाब दें और सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाए। जब अपील का कोई असर नहीं हुआ तो बिड़ला ने 2 बजे तक सदन की कार्यवाही रोक दी।

Rajya Sabha has been adjourned soon after it began till 12 noon amid uproar by the Opposition pic.twitter.com/o0C2mG31Ve

संसद के ऊपरी सदन में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। वहां सदन की कार्यवाही लोकसभा से 2 मिनट ज्यादा ही चल सकी। कांग्रेस के सांसद जहां राहुल की जासूसी पर सरकार से जवाब मांग रहे थे, वहीं टीएमसी सांसद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की जासूसी से आगबबूला थे। उनका कहना था कि चुनाव में मुंह की खाने वाली बीजेपी अब ओछे हथकंडे अपनाकर नेताओं के घरों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष के लगातार हंगामे को देख सभापति को कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। यहां भी सभापति वैंकेया नायडू की अपील नक्कारखाने में तूती के जैसे साबित हुई।

उधर, बीजेपी संसदीय दल की बाठक में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। संसद की कार्यवाही से पहले हुई बैठक में मोदी ने कहा कि कई राज्यों में कांग्रेस खत्म हो रही। उसे अपनी नहीं हमारी चिंता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आडे़ हाथ लेते हुए पीएम ने कहा कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है. फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है।

No iota of link between Govt and Pegasus issue. Still, if they (Opposition) want to raise the issue through proper procedure, let them raise it. IT Minister has already issued a statement on the issue: Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi pic.twitter.com/gtYnivdFTv

