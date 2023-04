Bathinda Military Station Firing: पकड़ा गया फायरिंग करने वाला जवान, पूछताछ जारी, सुबह साढ़े चार बजे की घटना

Bathinda Military Station में सुबह तड़के हुई फायरिंग की घटना में चार जवानों की मौत हुई थी। खबर आने के बाद ही पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह आतंकी वारदात नहीं है।

Bathinda Military Station में फायरिंग करने वाले जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है (PTI)

बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग करने वाले जवान को पकड़ लिया गया है। अब सेना और पुलिस की टीम आरोपी जवान से पूछताछ कर रही है। सुबह 4.35 बजे बठिंडा मिलट्री स्टेशन में हुई फायरिंग की वजह से चार जवानों की मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद आर्मी ने पूरे मिलिट्री स्टेशन को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। घटना के बाद पंजाब पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मिलिट्री स्टेशन में हुई इस घटना को “आपस में हुई गोलीबारी” की घटना बताया गया था। पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.पी.एस परमार ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि “यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, किसी बाहर वाले ने हमला नहीं किया। यह आपस में हुई गोलीबारी की घटना है।” पंजाब पुलिस से पहले इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया था कि मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी की घटना तड़के चार बजकर 35 मिनट के आसपास हुई, जिसके बाद क्विक रिएक्शन टीम तुरंत एक्टिव हो गई और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। इंडियन आर्मी ने इस घटना में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवार को सूचित कर दिया है। https://www.jansatta.com/blank.html

