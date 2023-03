दिल्ली में ब्रिटिश दूतावास के बाहर से बैरिकेड हटाए गए, एंबेसी ने सुरक्षा को लेकर टिप्पणी से किया इनकार

दिल्ली में ब्रिटिश एंबेसी के बाहर तैनात सुरक्षा को कम कर दिया गया है। बुधवार (22 मार्च, 2023) को 2 राजाजी मार्ग स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर से बैरिकेड्स हटाए गए।

दिल्ली में ब्रिटिश एंबेसी के बाहर तैनात सुरक्षा को कम कर दिया गया है। बुधवार (22 मार्च, 2023) को 2 राजाजी मार्ग स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर से बैरिकेड्स हटाए गए। लंदन में भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा की कमी को लेकर सरकार ने जताई थी नाराजगी ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास के सामने बैरिकेड्स के तौर पर सीमेंट के ब्लॉक लगाए गए थे, जिन्हें हटा दिया गया है। इस कदम को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा की कमी के बदले के रूप में देखा जा रहा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के परिसर के बाहर कोई स्पष्ट सुरक्षा नहीं है। रविवार को यहां खालिस्तान समर्थक नारे लगाने वाले लोगों के एक समूह ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ की थी। ब्रिटिश राजनयिक को तलब कर मांगा था जवाब इसे लेकर भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक को बुलाकर विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग के बाहर सुरक्षा की कमी को लेकर ब्रिटिश अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था और पूछा कि ऐसे तत्वों ने उच्चायोग में कैसे प्रवेश किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, “उन्हें (डिप्टी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट) को वियना कन्वेंशन के तहत यूके सरकार के बुनियादी दायित्वों के संबंध में याद दिलाया गया था।” ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर से 12 बैरिकेड हटाए गए दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद चाणक्यपुरी में ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास के बाहर से करीब 12 बैरिकेड हटा दिए गए। ब्रिटिश उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम सुरक्षा मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं।” दिसंबर 2013 में दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को एक भारतीय घरेलू कामगार के कथित शोषण से संबंधित वीजा धोखाधड़ी के आरोप में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर सुरक्षा की कमी के तौर पर सीमेंट के ब्लॉक और बैरिकेड्स को हटा दिया था।

