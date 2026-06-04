Barkatullah University Name Change: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने उसका नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है, और प्रस्ताव को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। यूनिवर्सिटी का नाम ‘वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय’ करने का प्रस्ताव रखा गया है।

वहीं, विश्वविद्यालय के अकादमिक ढांचे में भी बदलाव तय किए गए हैं। कार्य परिषद से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास भेजा गया है। इस नाम बदलने के प्रस्ताव में राजा भोज और स्वतंत्रता सेनानी बरकतउल्ला भोपाली की तुलना भी की गई है।

राजा भोज और भोजशाला का जिक्र

प्रस्ताव में राजा भोज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान का उल्लेख किया गया। प्रस्ताव में कहा गया, “राजा भोज की तुलना में बरकतउल्ला भोपाली के भोपाल निवासी होने से अधिक इस क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का योगदान नजर नहीं आता है।”

मैनेजमेंट ने इसी आधार पर विश्वविद्यालय का नाम बदलने की सिफारिश की। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि भोपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए विश्वविद्यालय का नाम वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

कौन है बरकतउल्लाह भोपाली?

बता दें कि बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद बरकतउल्ला भोपाली से प्ररित होकर रखा गया था। भोपाल में जन्मे भारत के प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। उन्होंने भारत के बाहर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक समर्थन दिलाने का प्रयास किया।

वे गदर आंदोलन से जुड़े और भारतीय क्रांतिकारियों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। वहीं 1927 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उनका निधन हुआ था।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा है कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। यादव ने मीडिया से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए धर्मगुरुओं की राय लेगी। पढ़ें पूरी खबर…