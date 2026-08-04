कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली में होने वाले उर्स-ए-आला हजरत के आयोजकों ने बड़ा फैसला लिया है। पहले यह उर्स 7 से 9 अगस्त तक होना था लेकिन अब इसे 6 से 8 अगस्त तक ही किया जाएगा।

इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि उर्स के दौरान मांसाहारी व्यंजन नहीं परोसे जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उर्स में आने वाले श्रद्धालुओं को शाकाहारी खाना ही मिलेगा।

आयोजकों ने जिला प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए यह फैसला लिया है।

आला हजरत दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने कहा कि बरेली में बड़ी संख्या में कांवड़ियों की होने वाली मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव का फैसला लिया गया है। इस तरह पहले जो आयोजन तीन दिन तक चलता था वह अब दो दिन का ही होगा।

इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने और हिंदू और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो, इस वजह से भी यह फैसला लिया गया है।

बरेली के एसपी ने क्या बताया?

बरेली के एसपी मानुष पारीक ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम ने दरगाह के प्रमुख से मुलाकात की थी और उर्स की तारीखों में बदलाव करने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध इसलिए किया गया था क्योंकि 10 अगस्त को भारी संख्या में कांवड़िए बरेली आएंगे और इस वजह से यातायात की समस्या पैदा हो सकती है।

इसके अलावा दरगाह प्रबंधन से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह उर्स में आने वाले श्रद्धालुओं को भोज के दौरान केवल शाकाहारी भोजन ही परोसे।

10 लाख लोग आएंगे बरेली

एसपी ने कहा कि दरगाह के प्रमुख ने इन दोनों मांगों को मान लिया। दरगाह के प्रशासन ने कहा है कि लगभग 10 लाख उर्स में भाग लेने के लिए बरेली आएंगे। इनमें न सिर्फ भारत के बल्कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दुबई, सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, मॉरीशस, श्रीलंका और कई अन्य देशों सहित विदेशों से भी मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे।

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दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कांवड़ यात्रा और आगामी महाशिवरात्रि के दौरान प्रमुख कांवड़ मार्गों और श्रद्धालु शिविरों के आसपास सभी मांस की दुकानों और मांसाहारी भोजन परोसने वाले सड़क किनारे के फूड स्टॉल तत्काल बंद कराने की मांग की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।