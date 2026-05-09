Supriya Sule Car Accident: बारामती लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुप्रिया सुले की कार मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक मामूली दुर्घटना का शिकार हो गई। उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। साथ ही, सुप्रिया सुले ने अपनी कार को टक्कर मारने वाले वाहन की नंबर प्लेट भी शेयर की है।

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “आज पुणे से मुंबई जाते समय हाईवे पर मुझे एक भयानक अनुभव हुआ, जब वाहन GJ13CF5257 ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मेरी कार को साइड से टक्कर मार दी। शुक्र है, सभी लोग सुरक्षित हैं। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सड़कों पर तेज स्पीड और लापरवाही से गाड़ी चलाना अनगिनत जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सीट बेल्ट पहनें, सतर्क रहें और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं ताकि हमारे हाईवे सभी के लिए सुरक्षित रहें।”

While travelling from Pune to Mumbai today, I had an awful experience on the highway when vehicle GJ13CF5257 rammed into my car from the side due to reckless driving. Thankfully, everyone is safe.



Incidents like these are a serious reminder that overspeeding and negligence on… pic.twitter.com/WrOGsNzqLX — Supriya Sule (@supriya_sule) May 9, 2026

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, “उसने उस तरफ टक्कर मारी जिस तरफ मैं कार में बैठी थी। मैं पीछे की तरफ बैठी थी और मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। हमारी कार का दरवाजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य से हमें कुछ नहीं हुआ। हम सब सुरक्षित हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि सभी को सीट बेल्ट जरूर पहननी चाहिए।”

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने दुर्घटना की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। सुप्रिया सुले पहले भी सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर अपनी चिंता जता चुकी हैं।

जाम में फंसने के बाद सुप्रिया सुले ने जाहिर किया था गुस्सा

1 मई को मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रही सुप्रिया सुले को भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। मिसिंग लिंक का उद्घाटन भी 1 मई को ही हुआ था। उसी दिन यात्री ट्रैफिक जाम में फंस गए। मिसिंग लिंक के उद्घाटन से पहले ही खंडाला घाट पर लगे भीषण ट्रैफिक जाम पर लोगों ने नाराजगी जताई। सुप्रिया सुले भी इसी ट्रैफिक जाम में फंस गईं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…