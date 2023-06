ओबामा ने भारत के मुसलमानों पर दिया था बयान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिखाया ‘सच्चाई’ का आईना, कर दी बोलती बंद

निर्माला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे इस बयान पर हैरानी होती है। ओबामा को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके कार्यकाल के दौरान ही 6 मुस्लिम देशों पर बॉम्ब फेके गए थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो चुका है, कई अहम करार भी हुए हैं। लेकिन भारत में इस समय पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी तरफ से भारत के मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया गया था, जिस पर अब बड़ा विवाद छिड़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा को सच्चाई का आईना दिखाने का काम किया है। ओबामा ने मुस्लिमों पर क्या बोला था? जानकारी के लिए बता दें कि जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे, तब एक इंटरव्यू में ओबामा ने कहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन को पीएम मोदी के सामने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बात करनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान मेां भारत ‘हिंदू इंडिया’ भी कहा था। अब राष्ट्रपति बाइडेन ने तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन भारत की तरफ से बराक ओबामा को करारा जवाब दिया गया है। ये जवाब भी मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आया है। Also Read पीएम मोदी के ऐतिहासिक अमेरिका दौरे से चीन के पेट में उठा दर्द, भारत को दी ये नसीहत वित्त मंत्री का मुंहतोड़ जवाब निर्माला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे इस बयान पर हैरानी होती है। ओबामा को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके कार्यकाल के दौरान ही 6 मुस्लिम देशों पर बॉम्ब फेके गए थे। 26 हजार से ज्यादा बॉम्ब दागे गए होंगे। भारत हमेशा से ही सबका साथ, सबका विकास मंत्र पर आगे बढ़ता है। कांग्रेस तो ये मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि वो चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती है। भारत को सर्टिफिकेट बांटता अमेरिका वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से भारत के मुसलमानों को लेकर बयान जारी किए गए हों। अमेरिका की तरफ से समय-समय पर अलग-अलग रिपोर्ट के जरिए सर्टिफिकेट बांटा जाता है। ये अलग बात है कि अमेरिका में खुद अल्पसंख्यकों की हालत काफी खराब है, वहां पर अभी भी श्वेत-अश्वेत वाली लड़ाई चलती है।

