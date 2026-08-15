NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट से जुड़े विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कड़ी आलोचना के एक दिन बाद चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने शनिवार को पत्र लिखकर छात्रों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर इस विवाद से जुड़ी किसी भी चीज जिसमें उनके शब्द या चिट्ठी भी शामिल हैं, से छात्रों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो उन्हें गहरा अफसोस है।
शुक्रवार शाम को ही NALSAR के छात्र संघ ने 2026 बैच पर लगाए गए बैन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आलोचना की और मनन मिश्रा से माफी की मांग की थी।
‘छात्रों को धैर्य, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए’
पत्र में मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों को “मेरे प्यारे युवा दोस्तों” संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। फिर लिखा, “पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से छात्रों के एक वर्ग में चिंता और दुख पैदा हो गया है। जब भी छात्र आहत या परेशान महसूस करते हैं, तो उनकी चिंताओं को धैर्य, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए।
छात्रों से माफी मांगी
आगे माफी मांगते हुए लिखा, “अगर मौजूदा विवाद से जुड़ी किसी भी बात, मेरे किसी भी शब्द या लेटर से हमारे लॉ स्टूडेंट्स की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं सच में इसके लिए अफसोस करता हूं और माफी मांगता हूं। ऐसा कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अफसोस जताना कोई इज्जत या ईगो की बात नहीं है। यह बस इस बात को मानना है कि हमारे स्टूडेंट्स की भावनाएं और चिंताएं मायने रखती हैं।”
पत्र में आगे लिखा, “हमारे छात्र, खासकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और लीगल एजुकेशन के दूसरे बड़े सेंटर्स में पढ़ने वाले, देश के सबसे अधिक जानकारी रखने वाले और समझदार युवा नागरिकों में से हैं। वे संविधान, कानून के राज, निष्पक्षता और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों को सुनने की अहमियत की पढ़ाई करते हैं। वे अपने मन की बात कहने में पूरी तरह काबिल हैं। उन्हें किसी से फैसला लेने की जरूरत नहीं है। न ही उन पर किसी भी तरफ से दबाव या असर डाला जाना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की भारतीय लीगल एजुकेशन में बहुत अहम जगह है।”
‘उनके फैसले किसी एक घटना या विवाद से अधिक अहम’
BCI प्रमुख ने लिखा, “हमारी बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का व्यवहार और पसंद पूरे लीगल एजुकेशन सिस्टम में स्वाभाविक रूप से देखी जाती है और अक्सर दूसरे लीगल एजुकेशन सेंटर्स के स्टूडेंट्स के ऐसे ही मुद्दों को देखने के तरीके पर असर डालती है। आज वहां पढ़ने वाले युवा लड़के और लड़कियां कल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, टीचर, स्कॉलर और जज बनेंगे। उनमें से कुछ एक दिन लीगल और ज्यूडिशियल सिस्टम में सबसे ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए उनके फैसले किसी एक घटना या विवाद से कहीं अधिक अहमियत रखते हैं।”
CJI ने लगाई थी फटकार
बीसीआई प्रमुख का यह माफीनामा CJI सूर्यकांत के BCI से यह कहने के एक दिन बाद आया है कि NALSAR विवाद में दखल देने का उनका “कोई काम नहीं” है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है, बशर्ते उनका विरोध कानूनी और शांतिपूर्ण हो।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, ने BCI और सभी राज्य बार काउंसिलों को इस विवाद के सिलसिले में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज या दूसरी यूनिवर्सिटीज के छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या आपराधिक कार्रवाई करने से रोक दिया था।
कोर्ट का यह दखल तब आया जब BCI ने हैदराबाद के NALSAR के 2026 में ग्रेजुएट होने वाले बैच के एनरोलमेंट को लेकर अपना फ़ैसला अचानक बदल दिया। गुरुवार को काउंसिल ने शुरू में सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे “अगले आदेश तक” छात्रों का एनरोलमेंट न करें। हालांकि विवाद तूल पकड़ने के कुछ घंटों बाद, उन्होंने रोक तो हटा ली, लेकिन इस आरोप की जांच जारी रखी कि कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों ने छात्रों को उकसाया या गुमराह किया था। शुक्रवार को मनन कुमार मिश्रा ने घोषणा की कि पूरे 2026 बैच के खिलाफ कार्यवाही बंद की जा रही है।
‘सवाल पूछना और विरोध करना लोकतंत्र की जरूरी बातें’
आगे पत्र में बीसीआई प्रमुख ने लिखा, “शांति से असहमति, सवाल पूछना और विरोध करना एक संवैधानिक लोकतंत्र की जरूरी बातें हैं। छात्रों को हमेशा अपने विचार जाहिर करने की आजादी होनी चाहिए। साथ ही, कानूनी परंपरा हमें कुछ उतनी ही जरूरी बात सिखाती है, यानी जब और तथ्य या सफाई सामने आती है, तो हर मुद्दे पर निष्पक्ष और खुले दिमाग से दोबारा सोचना चाहिए। सच्ची शिकायत जाहिर करने और उसके बाद सफाई पर निष्पक्ष रूप से विचार करने में कोई फर्क नहीं है।”
खुद फैसला लेने की अपील की
मनन कुमार मिश्रा ने पत्र में आगे लिखा, “एक दीक्षांत समारोह एक ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट और उसके परिवार की जिंदगी का एक बहुत ही खास मौका भी होता है। यह सालों की कड़ी मेहनत को दिखाता है और जिंदगी में एक अहम बदलाव का निशान होता है। ऐसा पल आसानी से दोबारा नहीं आ सकता। हिस्सा लेना है या नहीं, यह फैसला बेशक, आखरकार स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी स्टूडेंट को शामिल न होने के लिए मजबूर महसूस नहीं करना चाहिए। मेरी बस यही अपील है कि मामले पर पूरी तरह से सोचने के बाद और अपने फैसले के हिसाब से फैसला खुद लिया जाना चाहिए।”
उन्होंने लिखा, “ज्यूडिशियरी, बार, यूनिवर्सिटी और लॉ स्टूडेंट्स के बीच का रिश्ता किसी भी कुछ समय के झगड़े से कहीं अधिक गहरा और टिकाऊ होता है। मतभेद हो सकते हैं और मजबूत विचार जाहिर किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मतभेदों को आखिर में बातचीत, सफाई और आपसी सम्मान से सुलझाया जाना चाहिए।”
आगे लिखा, “बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ स्टूडेंट्स को लीगल प्रोफेशन का भविष्य मानती है। उनकी इज्जत, सोच की आजादी और जायज चिंताओं का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही, जिस प्रोफेशन में वे आने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सेहत के लिए बातचीत, आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्य भी उतने ही जरूरी हैं।”
बाहरी असर से राजनीतिक या बाहरी रंग नहीं दें
BCI प्रमुख ने लिखा, “इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मौजूदा मुद्दे पर अब निष्पक्षता और सुलह की भावना से विचार किया जाएगा। इस मुद्दे को बाहरी असर से राजनीतिक या बाहरी रंग नहीं लेने देना चाहिए। हमारे लॉ स्टूडेंट्स इतने समझदार और समझदार हैं कि वे तथ्यों की जांच कर सकें, दी गई सफाई पर विचार कर सकें और अपना खुद का फैसला ले सकें। स्टूडेंट्स को खुद मामले की जांच करने दें। हर इंस्टीट्यूशन को उनकी सोच की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। जहां सफाई दी गई है, वहां बातचीत और बिना किसी कड़वाहट के आगे बढ़ने के लिए भी काफी जगह होनी चाहिए। हमारे छात्र बार, बेंच और कानूनी शिक्षा जगत के भविष्य के लीडर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनकी स्वतंत्र रूप से सोचने, अलग-अलग नजरियों को सुनने और कानून, निष्पक्षता और संविधान के आधार पर नतीजों पर पहुंचने की क्षमता होगी।”
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थिति NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को जारी अपने विवादित आदेश में संशोधन करते हुए बीसीआई ने साफ किया कि NALSAR के 2026 बैच के स्टूडेंट्स किसी भी राज्य बार काउंसिल में वकालत के लिए अपना नामांकन करा सकेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें