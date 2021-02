किसानों से मिलने पहुंचीं बापू की पोती, कहा- अन्ना भी आएं; खट्टर बोले- चंद लोग महज विरोध को आंदोलन कर रहे

किसान आंदोलन में शनिवार को अद्भुत नजारा था। हो भी क्यों न, देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी खुद गाजीपुर के प्रदर्शन स्थल पर जो पहुंची थीं। उन्होंने किसानों को अपने समर्थन की बात कहकर उनका हौसला बढ़ाया। तारा गांधी ने अन्ना हजारे से भी आंदोलन में आने को कहा। उधर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि कुछ लोग कृषि कानूनों के खिलाफ केवल विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यह उनकी निहित राजनीतिक मंशा को दर्शाता है।

राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की अध्यक्ष तारा गांधी ने कहा कि इतने दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन अद्भुत है। वह यहां किसानों के लिए प्रार्थना करने आई हैं। वह किसानों का भला चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह यहां उस किसान के लिए आई हैं, जिसने देश के लोगों की भूख मिटाई है। किसानों की तपस्या किसी से छिपी नहीं है। उनके हित में ही सबका हित है।



तारा गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। किसानों को धैर्य के साथ संघर्ष जारी रखना है। तारा गांधी ने किसानों से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने की अपील करते हुए कहा कि किसान के हित में ही देश का हित है।

There is so much truth in your reason that it speaks for itself. I am with truth and will always stand by it: Tara Gandhi, granddaughter of Mahatma Gandhi at Ghazipur (Delhi-Uttar Pradesh border) on 78th day of the sit-in protest against the farm laws there pic.twitter.com/bK63M1hW3i

