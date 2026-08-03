Assembly By Poll Elections 2026: तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में रुझान अब लगभग स्पष्ट होते जा रहे हैं। बीजेपी इनमें से दो पर हार की कगार पर हैं, जबकि गुजरात की एक विधानसभा सीट ही उसके हिस्से आ रही है। पार्टी को सबसे बड़ा झटका बांकीपुर विधानसभा सीट पर लग रहा है क्योंकि यहां बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर बड़ी जीत की ओर है।

बांकीपुर वह सीट है, जो कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। पटना की इस विधानसभा सीट पर पार्टी को कभी भी कुल वोटों के 59 प्रतिशत से कम वोट नहीं मिले, लेकिन अब बीजेपी का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया है।

सबसे सुरक्षित सीट पर तगड़ा झटका

प्रशांत किशोर की बांकीपुर में बड़ी जीत हुई है। प्रशांत किशोर की यह जीत बिहार में बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट पर उसे करारा झटका देने वाली साबित हो रही है, जबकि एनडीए ने नौ महीने पहले ही राज्य चुनावों में 243 में से 202 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी। दिलचस्प बात यह है कि 6 महीने पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बिहार चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली थी।

बांकीपुर में वोट शेयर एक और दिलचस्प बात है। किशोर अब तक 49 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, और बीजेपी का वोट शेयर महज 34 प्रतिशत पर ही अटका हुआ है। 6 महीने पहले इसी सीट पर बीजेपी को 62 प्रतिशत से अधिक वोट मिला था।

बांकीपुर में चल रहे ट्रेंड्स में यह संदेश

बांकीपुर में मतगणना के रुझान कई संदेश देते हैं। इस सीट पर सामान्य वर्ग के लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। इसके बावजूद यहां बीजेपी प्रत्याशी की हार ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी भी दी है। सबसे बड़ा झटका यह भी है कि यह वही सीट है, जहां से पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चार बार विधायक रहे हैं।

यहां के जातीय पैटर्न को देखों तो 14 प्रतिशत कायस्थ, 12 प्रतिशत मुस्लिम, 9 प्रतिशत चंद्रवंशी, 9 प्रतिशत बनिया, 9 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 8 प्रतिशत भूमिहार, 8 प्रतिशत ब्राह्मण, 7 प्रतिशत राजपूत और 5 प्रतिशत कुर्मी और प्रतिशत कुशवाहा समाज के लोग हैं। हालांकि ये वहां के राजनीतिक विश्लेषकों के मात्र अनुमान हैं, फिर भी ये असाधारण रूप से 37% उच्च जातियों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसमें बनिया शामिल नहीं हैं, जो बिहार में ओबीसी हैं लेकिन अन्य जगहों पर सामान्य श्रेणी में आते हैं।

बिहार के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी की हार दो कारण निर्णायक थे। पहला ये कि भाजपा के उम्मीदवार को जिस तरह से अंतिम समय में बदला गया। दूसरा ये सम्राट चौधरी को सीएम बनाए जाने पर बीजेपी के समर्थक ही काफी हद तक नाराज थे।

विकल्प तलाश रहे सामान्य वर्ग के लोग?

इसके चलते नीतीश कुमार के जाने के बाद बीजेपी दुविधा में फंस गई है। उच्च जातियां संकेत दे रही हैं कि वे किसी दूसरे विकल्प के लिए तैयार हैं, हालांकि अभी वह RJD नहीं है। नीतीश कुमार की उच्च जातियों और ओबीसी, और ईबीसी वोट बैंक के बीच एक कड़ी थे। उनके जाने के बाद अब बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि, बीजेपी इस बात से कुछ राहत महसूस कर सकती है कि यह बदलाव कट्टर प्रतिद्वंद्वी RJD की ओर नहीं, बल्कि PK की ओर हुआ है।

हालांकि, बिहार के ही अधिकारी ने चेतावनी दी है कि एक उपचुनाव किसी प्रवृत्ति का संकेत नहीं हो सकता है और यह बदलाव लोकसभा में उसी निर्वाचन क्षेत्र से उलट सकता है। हालांकि अभी कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी लेकिन कैंपस में जातिगत भेदभाव पर यूजीसी के नियमों की वजह से भी उच्च जाति के लोग काफी नाराज थे। इतना ही नहीं, जेन जी के विरोध प्रदर्शन की वजह से भी बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है।

प्रशांत किशोर अपनी उच्च जाति की पहचान को कम महत्व देते हैं, जिससे संभवतः कुछ ओबीसी और दलित वोट भी उनकी ओर आकर्षित हुए होंगे। इसके अलावा दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर हो रहे जनरेशन Z के विरोध प्रदर्शनों ने भी उनके चुनाव में काफी मदद की है।

दतिया में कांग्रेस के लिए खुशखबरी

मध्य प्रदेश के दतिया में बारह दौर की मतगणना के बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी पर बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि, दतिया में भाजपा को लगा झटका बांकीपुर जितना बड़ा नहीं होगा। इसका कारण यह है कि कांग्रेस ने 2023 में भी दतिया में जीत हासिल की थी, जबकि राज्य में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी।

हालांकि दतिया कांग्रेस का गढ़ नहीं है। 1990 से अब तक बीजेपी ने दतिया सीट चार बार और कांग्रेस ने तीन बार जीती है। 1998 में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती थी क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र भारती समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। भारती ने 2023 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में फिर से जीत हासिल की।

इस साल की शुरुआत में भारती को बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता हो गई। उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं जब कांग्रेस नेतृत्व ने मतगणना से कुछ घंटे पहले उन्हें निलंबित कर दिया। यह निलंबन तब हुआ जब कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने उन पर भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

मांजलपुर सीट पर भी बीजेपी की जीत

गुजरात की मांजलपुर सीट से भाजपा को थोड़ी राहत मिल रही है क्योंकि बीजेपी के सत्येंद्रभाई पटेल ने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है।

विपक्ष के लिए खुशी की बात क्यों नहीं?

तीन में से दो उपचुनाव हारना बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन विपक्ष के पास भी खुश होने के लिए कुछ खास नहीं है। बांकीपुर में बीजेपी को समर्थन तो कम मिला है लेकिन फायदा आरजेडी को नहीं मिला। मतदाताओं ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। दरअसल, आरजेडी का वोट शेयर पिछले साल के विधानसभा चुनावों में लगभग 30 प्रतिशत से घटकर मात्र 11 प्रतिशत रह गया है।

दतिया में कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है, लेकिन यह सीट पहले से भाजपा के कब्जे में नहीं थी। इसके अलावा, चंद्रशेखर आजाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) ने 13,000 से अधिक वोट हासिल किए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा विरोधी वोट बंटे हुए हैं और भगवा पार्टी से नाराज सभी मतदाता मुख्यधारा की विपक्षी पार्टियों को विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहते। इसके बजाय, नई और छोटी ताकतें उन्हें आकर्षित कर रही हैं। इसलिए, विपक्ष के पास जश्न मनाने का कोई खास कारण नहीं है और उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है।

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव से मोहन यादव सरकार की ताकत में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला था, जबकि कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल का प्रयास था। 3 अगस्त को जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ी और रुझान स्पष्ट हुए तो बीजेपी के नए राज्य नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गई। पढ़िए पूरी खबर…