बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने लगभग जीत दर्ज कर ली है। बांकीपुर सीट का रिजल्ट बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर है और वह इसलिए क्योंकि इस सीट का सीधा कनेक्शन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से है। उनका इस सीट से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि पारिवारिक संबंध भी है। नितिन नवीन इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं और उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इसलिए बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर है।

उपचुनाव में अक्सर ऐसा देखा गया है जब बड़े नेता और स्थापित राजनीतिक दल उलटफेर का शिकार हुए हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब बांकीपुर जैसी अहम सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने न सिर्फ जीत दर्ज की है बल्कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई है। इससे पहले कई उपचुनाव चर्चा में रहे हैं जहां बड़े चेहरों और बड़ी पार्टियों को उलटफेर का सामना करना पड़ा है। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ उपचुनाव के बारे में बता रहे हैं-:

गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव (2018): योगी के गढ़ में हार गई थी बीजेपी

साल 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव को भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित उलटफेरों में से एक माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। कई दशकों तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था, लेकिन 2018 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब यह सीट खाली हुई तो यहां चुनाव कराया गया और भाजपा इस चुनाव में हार गई। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ल को मात दी थी।

फूलपुर लोकसभा उपचुनाव (2018): बीजेपी का अभेद्य गढ़ टूटा

साल 2018 का उपचुनाव गोरखपुर के साथ-साथ फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उलटफेर के लिए भी जाना जाता है। गोरखपुर की तरह यह सीट भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही थी, लेकिन 2018 में सपा ने इस सीट पर सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। यह सीट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी इस सीट को हार गई। एसपी उम्मीदवार नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल कुल 59,613 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कौशलेंद्र सिंह पटेल को हराया था।

मनीराम विधानसभा उपचुनाव (1971): मुख्यमंत्री ही चुनाव हार गए

1971 के मनीराम विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट यूपी के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर था जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हर गए थे। दरअसल, उन्हें बिना विधानसभा के सदस्य होते हुए सीएम बना दिया गया था और उन्हें सीएम रहने के लिए विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री का उपचुनाव हारना भारतीय राजनीति की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक माना जाता है।

घोसी विधानसभा उपचुनाव (2023): एनडीए के लिए बड़ा झटका

उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर 2023 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हराया था। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उनके इस्तीफे के कारण ही उपचुनाव हुआ था। इस परिणाम को विपक्ष की बड़ी जीत और बीजेपी के लिए राजनीतिक झटके के रूप में देखा गया।

वैशाली लोकसभा उपचुनाव: जब लालू के सीएम रहते उनका कैंडिडेट हार गया था

यूपी के बाद अब बिहार का रूख करते हैं जहां 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लवली आनंद ने लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार को चुनाव में हरा दिया था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे। यह वह दौर था जब लालू प्रसाद यादव की बिहार में अच्छी खासी पकड़ थी। लालू प्रसाद यादव उस वक्त जनता दल का हिस्सा थे।

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बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जीत हासिल कर बीजेपी के गढ़ में अपना परचम फहरा दिया है। प्रशांत किशोर की जीत को राजद की मीसा भारती ने बीजेपी की ही जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ही बीजेपी के असली प्रत्याशी थे। यहां पढ़ें पूरी खबर…