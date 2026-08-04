बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जनादेश सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत भी है। चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि मतदाताओं ने इस बार पारंपरिक दलों के बजाय नए राजनीतिक विकल्प पर भरोसा जताया। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लगभग हर दूसरा वोट मिला जबकि भाजपा और राजद के संयुक्त वोट भी उनके आंकड़े तक नहीं पहुंच सके।

यही वजह है कि बांकीपुर का यह परिणाम सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

आंकड़ों पर नज़र

कुल वैध वोट: 130313

प्रशांत किशोर (जन सुराज): 64151 वोट (49.23%)

नीरज कुमार (भाजपा): 44827 वोट (34.40%)

रेखा कुमारी (राजद): 14273 वोट (10.95%)

आधे वोट के बेहद करीब पहुंचा जन सुराज

प्रशांत किशोर को 49.23% वोट मिले यानी 100 में लगभग 49 मतदाताओं ने जन सुराज का समर्थन किया। यह किसी नए राजनीतिक दल के लिए बड़ा जनादेश माना जाएगा।

भाजपा और राजद का संयुक्त वोट भी कम पड़ा

भाजपा (44827) और राजद (14273) को मिलाकर कुल 59100 वोट मिले जबकि प्रशांत किशोर अकेले 64151 वोट हासिल करने में सफल रहे। जन सुराज की बढ़त 5051 वोट रही।

मुकाबला तीन उम्मीदवारों तक सीमित रहा

शीर्ष तीन उम्मीदवारों को कुल 123251 वोट मिले जो कुल मतदान का 94.58% है। इसका मतलब बाकी 22 उम्मीदवार और NOTA मिलकर केवल 5.42% वोट ही जुटा सके।

राजद तीसरे स्थान पर सिमटी

राजद का वोट शेयर 10.95% रहा यानी पार्टी इस सीट पर दो अंकों में तो रही लेकिन मुकाबले से काफी दूर दिखाई दी।

छोटे दल और निर्दलीय नहीं बना सके असर

चौथे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 1000 से भी कम वोट मिले। अधिकांश छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार 1% वोट शेयर तक भी नहीं पहुंच सके।

क्या कहता है आंकड़ा? नतीजा कुल वैध वोट 1,30,313 प्रशांत किशोर का वोट शेयर 49.23% (64,151 वोट) भाजपा का वोट शेयर 34.40% (44,827 वोट) राजद का वोट शेयर 10.95% (14,273 वोट) भाजपा + राजद का संयुक्त वोट शेयर 45.35% (59,100 वोट) जन सुराज की BJP+RJD पर बढ़त 5,051 वोट भाजपा पर जीत का अंतर 19,324 वोट शीर्ष 3 उम्मीदवारों का संयुक्त वोट शेयर 94.58% अन्य 22 उम्मीदवार + NOTA 5.42%

जन सुराज के उम्मीदवार को भाजपा और राजद के संयुक्त वोटों से भी 5051 ज्यादा वोट मिले। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हर दूसरा मतदाताजन सुराज के साथ गया। भाजपा करीब 15 प्रतिशत अंक पीछे रही। राजद का वोट शेयर 11 प्रतिशत से भी कम रहा। हर दूसरा मतदाता जन सुराज के साथ गया। शीर्ष तीन उम्मीदवारों को ही 94.58% वोट मिले बाकी 22 उम्मीदवार और NOTA मिलाकर सिर्फ 5.42% वोट हासिल कर सके।

बांकीपुर का नतीजा बताता है कि इस चुनाव में मतदाताओं ने पारंपरिक दलों की बजाय एक नए राजनीतिक विकल्प पर भरोसा जताया। लगभग आधे वोट जन सुराज के पक्ष में जाना और भाजपा-राजद के संयुक्त वोटों से आगे निकलना इस परिणाम की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी है। यह सिर्फ जीत का अंतर नहीं बल्कि वोटों के पुनर्संतुलन का संकेत भी है। ऐसे नतीजे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के लिए रणनीति पर नए सिरे से विचार करने का आधार बन सकते हैं।

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर की पहली जीत जन सुराज बनाम भाजपा बनाम राजद जीत का अंतर 5,051 वोट 3.88% के मार्जिन से जीत जन सुराज (प्रशांत किशोर) 49.23% 64,151 वोट • विजेता भाजपा 34.40% 44,827 वोट • दूसरे स्थान पर राजद 10.95% 14,273 वोट • तीसरे स्थान पर भाजपा + राजद (संयुक्त) 45.35% 59,100 वोट • फिर भी जन सुराज से कम भाजपा और राजद के वोट मिलाकर भी (45.35%) जन सुराज के अकेले वोट शेयर (49.23%) से कम रहे जनसत्ता InfoGenIE

PK के सामने लालू और नीतीश की जमानत जब्त, सम्मानजनक वोट तक नहीं मिले

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जता था लेकिन यहां प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत दर्ज की। इस सीट पर कुल 25 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, हालांकि इनमें से सिर्फ तीन ही अपनी जमानत बचा सके।