बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, इस सीट पर करीब 3.80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

चुनाव मैदान में कुल 26 उम्मीदवार हैं जिनमें जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। यह उनका पहला चुनाव है। अधिकारियों ने बताया कि मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस उपचुनाव के लिए मतगणना 3 अगस्त को होगी।

प्रशांत किशोर की एंट्री से दिलचस्प हुआ मुकाबला

पूर्व चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यह सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है।

यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी। उन्होंने पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार पांचवीं बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 50 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया था।

इस बार बीजेपी ने अपने युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। गौर करने वाली बात है कि 1995 से जब इस विधानसभा क्षेत्र का नाम पटना पश्चिम हुआ करता था तब से बीजेपी इस सीट पर कोई चुनाव नहीं हारी है।

भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 422 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

मतदान से पहले प्रशांत किशोर का आरोप

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस पर उनके कई समर्थकों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया।

गुरुवार तड़के पटना के जक्कनपुर थाना के बाहर पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि यह कार्रवाई कथित तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर की गई है। उनका दावा है कि बीजेपी उपचुनाव हारने के डर से ऐसा कर रही है।

प्रशांत किशोर ने कहा, ”मैं पिछले कई घंटों से जक्कनपुर थाने में मौजूद हूं लेकिन पुलिस मेरे 16 से अधिक समर्थकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रही है। उन्हें हिरासत में लिया गया है लेकिन उनका ठिकाना नहीं बताया जा रहा।”

बांकीपुर में हाई-वोल्टेज ड्रामा

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले बुधवार देर रात पटना के जक्कनपुर थाना परिसर में उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिरासत में लेने के मामले में थाना प्रभारी (SHO) ऋतुराज कुमार सिंह से जवाब मांगा।