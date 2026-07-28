बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा सीट हमेशा से प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर होने वाला उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है। राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर है कि क्या शहरी युवा मतदाता- खासतौर पर Gen Z इस चुनाव में कोई नया राजनीतिक संकेत देगा।

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र (संख्या-182) पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें कुल 379402 पंजीकृत मतदाता हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 1.10 लाख से अधिक युवा मतदाता हैं। अगर प्रशांत किशोर का ‘बिहार में रोजगार’ और ‘भविष्य में बदलाव’ का नैरेटिव इन युवा मतदाताओं के साथ-साथ भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में 20 से 25 प्रतिशत तक भी असर छोड़ता है तो यह उपचुनाव कांटे का मुकाबला बन सकता है। यह पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है, जहां छात्र, कोचिंग संस्थान, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, व्यापारी और मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी रहती है।

पटना की सबसे हाई-प्रोफाइल मानी जाने वाली बांकीपुर (182) विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा। कुल 25 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय है।

भाजपा का मजबूत गढ़

बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है। नितिन नवीन लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 62.66 प्रतिशत वोट हासिल किए और बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि इस उपचुनाव को भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। दूसरी ओर, विपक्ष और जन सुराज जैसे दल इसे भाजपा के शहरी वोट बैंक में सेंध लगाने का अवसर मान रहे हैं।

आखिर Gen Z पर इतना जोर क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग पिछले कुछ वर्षों से 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। हालांकि बांकीपुर में 18-34 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 1.10 लाख से ज्यादा है। राजनीतिक दलों का मानना है कि शहरी सीट होने के कारण यहां पहली बार मतदान करने वाले और डिजिटल रूप से सक्रिय युवाओं का प्रभाव पहले की तुलना में अधिक हो सकता है।

यह वही पीढ़ी है जिसके लिए रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, स्टार्टअप, डिजिटल अवसर, ट्रैफिक, प्रदूषण, महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर शहरी सुविधाएं चुनावी मुद्दे बनते जा रहे हैं।

युवा मतदाताओं का गणित

कुल मतदाता: 379616

18-29 वर्ष आयु वर्ग (युवा वोटर): 1.20 लाख से 1.35 लाख (लगभग 32% से 35% यानी कुल मतदाताओं का करीब एक-तिहाई हिस्सा)।

पहली बार वोट देने वाले (18-19 वर्ष): 4998 वोटर।

बांकीपुर एक पूरी तरह से शहरी विधानसभा सीट है इसलिए 30 साल से कम उम्र के ये युवा और Gen-Z वोटर्स इस उपचुनाव का परिणाम तय करने में बहुत निर्णायक यानी किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे।

डिजिटल प्रचार क्यों बना मुख्य रणनीति?

बांकीपुर के चुनाव प्रचार में इस बार सोशल मीडिया की भूमिका पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही है। राजनीतिक दल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और यूट्यूब के साथ-साथ घर-घर संपर्क अभियान भी चला रहे हैं। यह रणनीति खास तौर पर युवा और शहरी मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए अपनाई जा रही है।

क्या बदल सकता है चुनावी गणित?

बिहार की राजनीति पर लंबे समय से जातीय समीकरणों का प्रभाव रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में अब विकास, रोजगार और जीवन-स्तर जैसे मुद्दे भी तेजी से उभर रहे हैं। बांकीपुर का उपचुनाव इस लिहाज से अहम है कि यहां यह परखा जाएगा कि क्या युवा मतदाता जातीय पहचान से आगे बढ़कर मुद्दों के आधार पर मतदान करता है।

हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि केवल Gen Z ही चुनाव का नतीजा तय करेगा। लेकिन यदि मुकाबला करीबी रहा तो पहली बार वोट डालने वाले और युवा मतदाता जीत-हार के अंतर को प्रभावित कर सकते हैं।

यह उपचुनाव बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गया है क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा अपने 3 दशक पुराने किले को बचाने की जंग लड़ रही है वहीं प्रशांत किशोर पहली बार अपनी राजनीतिक जमीन की परीक्षा दे रहे हैं।