Parliament Monsoon Session News Live Updates: बिहार के बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव में आचार संहिता मंगलवार शाम 5 बजे से लागू हो गई है। पटना की इस विधानसभा सीट के लिए 6 से 13 जुलाई के बीच नामांकन हुआ था। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मुकाबला जनसुराज के प्रत्याशी और संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के बीच है। तीनों उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

गौर करने वाली बात है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी समेत कई प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया था। वहीं एक ने अपना नाम वापस ले लिया। फिलहाल बांकीपुर की जंग में कुल 25 प्रत्याशी मैदान में हैं।

बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग

बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सीट पर भाजपा, राजद और जन सुराज के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है।

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 379616 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चूंकि चुनाव मैदान में 25 प्रत्याशी हैं और एक ईवीएम में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम ही शामिल किए जा सकते हैं, इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो ईवीएम मशीनें लगाई जाएंगी।

3 अगस्त को आएंगे नतीजे

मतदान के बाद 3 अगस्त (सोमवार) को मतगणना होगी। वोटों की गिनती पटना के एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। भले ही उपचुनाव सिर्फ एक सीट पर हो रहा है लेकिन इसे सभी प्रमुख राजनीतिक दल प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं।

आखिरी दिन नेताओं ने झोंकी ताकत

प्रचार के आखिरी दिन विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी चुनावी मैदान में जोर लगाया। भाजपा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने चुनाव प्रचार किया जबकि तेजस्वी यादव ने राजद उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। वहीं प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है।

मतदान कर्मियों को पहले ही पहुंचने के निर्देश

निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी मतदान से एक दिन पहले ही अपने-अपने बूथों पर पहुंच जाएं और वहीं रात्रि विश्राम करें ताकि मतदान सुबह तय समय पर बिना किसी बाधा के शुरू कराया जा सके। साथ ही मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षित जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

डीएम ने निष्पक्ष मतदान पर दिया जोर

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पटना के डीएम कुंदन कुमार ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों से निष्पक्षता बनाए रखने को कहा है। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान कर्मियों के रहने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर ही सुनिश्चित की जाए। साथ ही मतदान सामग्री लेने से लेकर जमा करने तक किसी भी स्तर पर अनावश्यक ठहराव नहीं होना चाहिए।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा 9 फ्लाइंग स्क्वॉड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीमें, 6 वीडियो सर्विलांस टीमें, 3 वीडियो व्यूइंग टीमें और 42 सेक्टर पदाधिकारी चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे। मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम के 1266 कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है।

पुलिस महानिरीक्षक (केंद्रीय क्षेत्र) जितेंद्र राणा ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को रुकने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ईवीएम की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों की होगी।

हेल्पलाइन 1950 पर मिलेगी जानकारी

मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मतदाता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वे निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक के आधार पर भी मतदान कर सकेंगे।

बांकीपुर उपचुनाव: एक तिहाई युवा वोटरों को साधने की जंग, क्या Gen Z बनेगा बिहार का नया ‘किंगमेकर’?

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र (संख्या-182) पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें कुल 379402 पंजीकृत मतदाता हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 1.10 लाख से अधिक युवा मतदाता हैं। अगर प्रशांत किशोर का ‘बिहार में रोजगार’ और ‘भविष्य में बदलाव’ का नैरेटिव इन युवा मतदाताओं के साथ-साथ भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में 20 से 25 प्रतिशत तक भी असर छोड़ता है तो यह उपचुनाव कांटे का मुकाबला बन सकता है। यह पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है, जहां छात्र, कोचिंग संस्थान, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, व्यापारी और मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी रहती है।