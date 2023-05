बेंगलुरु की ‘जानलेवा बारिश’, अंडरपास में डूबी गाड़ी, एक लड़की की मौत, 6 का रेस्क्यू

बेंगलुरु में एक में 22 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। वो अपने रिश्तेदारों के साथ गाड़ी में थी जो अंडरपास में जा डूबी। पानी इतना ज्यादा भर गया कि दरवाजे नहीं खुल पाए और लड़की ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।

बेंगलुरु में जानलेवा हुई बारिश (इंडियन एक्सप्रेस- जितेंद्र एम)

कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज बारिश लोगों के लिए बड़ी आफत लेकर आई है। जगह-जगह जलभराव हो चुका है, लंबे जाम लगे हैं और स्थिति खराब होती जा रही है। इसी कड़ी में बेंगलुरु में एक में 22 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। वो अपने रिश्तेदारों के साथ गाड़ी में थी जो अंडरपास में जा डूबी। पानी इतना ज्यादा भर गया कि दरवाजे नहीं खुल पाए और लड़की ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। बारिश का कहर, हर जगह पानी मृतक लड़की का नाम भानुरेखा है जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। रविवार को भानुरेका और उसके रिश्तेदार एक गाड़ी से केआर सर्किल अंडरपास की ओर से जा रहे थे। लेकिन बारिश की वजह से अंडरपास पर काफी ज्यादा पानी जमा हो चुका था। गाड़ी क्योंकि आगे बढ़ा दी गई, ऐसे में वो पानी में फंस गई और इंजन ऑफ हो गया। स्थानीय लोगों ने जब उस गाड़ी को डूबते हुए देखा तो दमकल और इमरजेंसी कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई। लैडर की मदद से भानुरेखा के परिवार के सभी सदस्यों बचा लिया गया, लेकिन खुद भानुरेखा क्योंकि अपने शरीर के अंदर काफी ज्यादा पानी ले चुकी थी, उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। अभी के लिए अस्पताल पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने समय रहते इलाज नहीं किया, लेकिन अस्पताल इसे खारिज कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद अस्पताल आए और उनकी तरफ से पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता दी गई। बेंगलुरु में हर साल बारिश का तांडव अब ये कोई पहली बार नहीं है जब बेंगलुरु में यूं बारिश की वजह से आम जीवन ऐसे अस्त-व्यस्त हुआ। हर साल बेंगलुरु में ऐसे ही हालात बन जाते हैं, विकास के बड़े दावे जरूर होते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति नहीं बदलती। जलभराव की परेशानी बेंगलुरु में काफी पुरानी है और थोड़ी देर की बारिश ही पूरे इलाके को पानी में डुबो देती है। इस बार इसी पानी ने एक 22 वर्षीय भानुरेखा की जान ली है।

