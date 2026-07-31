बांग्लादेशी लेखिका और एक्टिविस्ट तसलीमा नसरीन 19 साल बाद शुक्रवार को कोलकाता लौटीं हैं। 2007 में अपनी विवादित किताब ‘द्विखंडित’ को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था। 2007 के बाद ये उनकी पहली कोलकाता यात्रा है। नसरीन अपनी लेखनी के कड़े विरोध के कारण 1994 से ही अपने मूल देश से बाहर रह रही हैं।

2007 में पश्चिम बंगाल में उनकी रचनाओं का कड़ा विरोध हुआ था और वहां लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस, दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में तसलीमा को लंबे समय तक रहने की इजाजत नहीं दी गई थी।

विवादों में रहीं तसलीमा

नसरीन का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, ‘लज्जा’ 1993 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हुए अत्याचारों का वर्णन है। तसलीमा के इस उपन्यास से नाराज बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दीं। तसलीमा को 1994 में बांग्लादेश छोड़कर यूरोप जाना पड़ा। तसलीमा नसरीन की आत्मकथा ‘द्विखंडित’ प्रकाशित हुई। इस किताब में कुछ ऐसे अंश थे जिन्हें कट्टरपंथियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया।

18 नवंबर 2003 को सैयद हशमत जलाल द्वारा नसरीन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने किताब के प्रकाशन पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने साम्प्रदायिक तनाव फैलने की आशंका जताकर किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि, प्रकाशक ने इस प्रतिबंध को चुनौती दी। सितंबर 2005 में हाईकोर्ट ने यह कहते हुए प्रतिबंध हटा दिया कि किताब का मकसद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और सरकार के कदम को अनुचित करार दिया।

छोड़ना पड़ा था कोलकाता

हालांकि उस साल विवादित पन्नों को हटा लिया गया था, लेकिन नवंबर 2007 में तनाव सड़कों पर फैल गया, जब ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम द्वारा आयोजित प्रदर्शनों के कारण कोलकाता के कुछ हिस्सों में सड़कें जाम कर दी गईं और आगजनी की घटनाएं हुईं। राजनीतिक दबाव का सामना करते हुए और इस बात की चिंता करते हुए कि अगर नसरीन शहर में रहीं तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, सरकार ने उन पर शहर छोड़ने का दबाव डाला। CPI(M) के वरिष्ठ नेताओं जैसे बिमान बोस ने सार्वजनिक रूप से उनसे कहीं और जाने का आग्रह किया ताकि कोलकाता में राजनीतिक स्थिति शांत हो सके।

नसरीन नई दिल्ली चली गईं और मार्च 2008 में देश छोड़कर कम से कम दो साल तक बाहर रहीं। रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद नसरीन भारत में ही रहती रहीं। 2024 में जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कानूनी स्थिति को लेकर चिंता ज़ाहिर करते हुए एक पोस्ट किया, तो उसके कुछ ही घंटों बाद उनका परमिट बढ़ाने का अनुरोध मंज़ूर कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया।

2004 में मिला था रेजिडेंस परमिट

तब तक, तसलीमा को केंद्र सरकार से अस्थायी रेजिडेंस परमिट (2004 में) मिल चुका था और वह कोलकाता चली गई थीं। हालांकि किताब को लेकर तनाव बना हुआ था। जून 2006 में कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के तत्कालीन इमाम सैयद नूर-उर-रहमान बरकाती ने घोषणा की कि जो कोई भी तसलीमा नसरीन का चेहरा काला करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। कई संगठनों ने उनके देश छोड़ने की भी मांग की। अगस्त 2007 में हैदराबाद में अपने उपन्यास ‘शोध’ (बदला) के तेलुगु अनुवाद से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान AIMIM के कथित सदस्यों ने नसरीन के साथ बदसलूकी की।

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बांग्लादेश में जन्मी मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन 32 साल से अपने देश से बाहर हैं। कोलकाता को तसलीमा अपना सांस्कृतिक घर मानती हैं। तसलीमा नसरीन को 1994 में अपनी लेखनी के विरोध में बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों के कारण शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। पढ़ें पूरी खबर