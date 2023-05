बांग्लादेश : आम चुनाव की तैयारियों में जुटीं शेख हसीना

बांग्लादेश में जनवरी 2024 में आमचुनाव कराए जाएंगे।

शेख हसीना। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने चुनाव के बारे में घोषणा कर दी है। हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और लगातार पांचवी बार वे प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं। शेख हसीना ने मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश अवामी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसके नेता धन शोधन के जरिए मुल्क का पैसा दूसरे देशों में भेज रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम अवामी पार्टी की नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ढाका के काक्स बाजार में हाल में एक रैली के दौरान शेख हसीना ने चुनाव कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा, हम नए साल के पहले महीने महीने के पहले हफ्ते में आम चुनाव कराने जा रहे हैं। वे वर्ष 2009 से हसीना प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा, ‘आज बांग्लादेश की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जो तेजी से विकास कर रहे हैं।’ 75 साल की शेख हसीना ने कहा, ‘खालिदा जिया और उनके परिवार ने जबरदस्त भ्रष्टाचार और धन शोधन किया है। उनका बेटा तारिक रहमान इस काम में सबसे आगे रहा। यही वजह है कि कोर्ट ने उसे सात साल सजा और 20 करोड़ टका (बांग्लादेश करंसी) का जुर्माना लगाया है।’ शेख हसीना अगर विपक्षी पार्टी बीएनपी पर आरोप लगा रही हैं तो बीएनपी भी पीछे नहीं है। बीएनपी ने कहा, ‘सरकार हमारे रास्ते बंद करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार हमारे दफ्तर में बम बनाने का सामान रखवाती है और फिर देश के सामने यह साबित करने की साजिश रचती है कि हम हिंसा करवाते हैं।’ इस बीच, कुछ सामाजिक संगठन 10 नवंबर को ढाका में एक रैली निकालने जा रहे हैं। उन संगठनों को आशंका है किआरोप है कि आम चुनाव के दौरान देश में हिंसा हो सकती है। लिहाजा, इसे रोकने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अमेरिकी दूतावास ने भी इसी तरह की आशंकाएं जताई हैं। ढाका में अमेरिकी दूतावास पीटर हास ने एक बयान में कहा, हम सभी सियासी पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि वे कानून का पालन करेंगी और चुनाव के दौरान हिंसा नहीं होगी। https://www.jansatta.com/blank.html

