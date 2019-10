बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भारत दौरे के आखिरी दिन रविवार को कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री जब प्रियंका गांधी से मिली तो उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से प्रियंका गांधी को गले से लगा दिया और कुछ देर उनसे बातें भी की। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नजदीक ही खड़े रहे। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना द्वारा प्रियंका गांधी को गले लगाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही साल 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश की आजादी में इंदिरा गांधी का बड़ा अहम रोल माना जाता है। बांग्लादेश की आजादी के समय उसके नेता शेख मुजीबुर्रहमान को भारत की तरफ से काफी मदद मिली थी। यही वजह रही कि शेख मुजीबुर्ररहमान तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफी इज्जत करते थे।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना, शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं। ऐसे में उनका भी गांधी परिवार से लगाव स्वभाविक कहा जा सकता है और शेख हसीना के प्रियंका गांधी से आत्मियता से मिलने के पीछे यही वजह मानी जा रही है। प्रियंका गांधी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेख हसीना और उनके गले मिलने की तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर के साथ ही प्रियंका गांधी ने लिखा है कि “शेख हसीना जी से गले मिली, उनसे मिलने का काफी समय से इंतजार कर रही थी। गहरे निजी नुकसान और बुरे वक्त से उबरने की उनकी ताकत और जिसमे वह विश्वास करती हैं, उसके लिए बहादुरी और दृढ़ता से लड़ना, मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्त्रोत रहेगा।”

An overdue hug from Sheikh Hasina Ji whom I have been waiting to meet again for a long time. Her strength in overcoming deep personal loss and hardship and fighting for what she believed in with bravery and perseverance is, and always will be a great inspiration for me. pic.twitter.com/ZjRBKl6YZU

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 6, 2019