सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (20 मई 2026) को केंद्र सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें टेट्रा पैक और पाउच जैसी पैकेजिंग में शराब की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत टेट्रा पैक में देशी शराब की बिक्री की अनुमति को चुनौती देने वाली एक समान जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था।

16 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस मामले में याचिकाकर्ता से कहा था कि वह सीधे अदालत आने के बजाय अपनी शिकायत राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि टेट्रा पैक में बिकने वाली शराब आसानी से शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच रही है और इससे अपराध तथा शराब के दुरुपयोग में इजाफा हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा था कि नई आबकारी नीति के तहत किए गए बदलावों के अनुसार पहले कांच की बोतलों में बिकने वाली देशी शराब को अब अनिवार्य रूप से टेट्रा पैक में बेचा जाएगा ताकि सुरक्षा मानकों में सुधार हो और मिलावट रोकी जा सके।

राज्य की संशोधित आबकारी नीति में शराब और भांग की दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रणाली भी लागू की गई है।