Coromandel Train Accident: पीएम मोदी पहुंचेंगे बालासोर, बीजेपी ने रद्द किए आज देशभर में होने वाले कार्यक्रम

ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने जानकारी दी कि NDRF की 7, ODRAF की 5 और दमकल विभाग की 24 टीमें स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी (पीटीआई फोटो)

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 238 लोगों की मृत्यु हुई है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम एक भीषण रेल हादसे में 238 लोगों की मौत हो गई जबकि लगभग 900 यात्री घायल हैं। बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से यह हादसा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, पहले वह बालासोर में दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे और फिर कटक के अस्पताल का दौरा करेंगे। वहीं, भाजपा ने भीषण ट्रेन हादसे के बाद शनिवार को सरकार का वर्षगांठ कार्यक्रम टाल दिया है। मुंबई-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कैंसिल इस हादसे के बाद शनिवार 3 जून को होने वाला मुंबई-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कैंसिल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और ओडिशा के बालासोर के लिए रवाना हो गए। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के नौ साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को निर्धारित कार्यक्रमों को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे के मद्देनजर स्थगित कर दिया है। BJP का वर्षगांठ कार्यक्रम टला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संबंध में ट्वीट किया और भीषण हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘ओडिशा के बालासोर में कल शुक्रवार शाम को हुआ भयावह रेल हादसा अत्यंत ही दुखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। मैं इस हृदय विदारक घटना से मर्माहत हूं।’’ नड्डा ने कहा, ‘‘इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज होने वाले कार्यक्रमों के साथ-साथ देश भर में होने वाले अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है।’’ जेपी नड्डा ने हादसे में लोगों की मौत होने पर शोक प्रकट करते हुए कहा, ‘‘मैं परमपिता परमेश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। ईश्वर मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति।’’ दरअसल, केंद्र में भाजपा सरकार के नौ साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी ने 30 मई से 30 जून 2023 के बीच देशभर में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। #WATCH ओडिशा: बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों का आंकड़ा 238 हो गया है, लगभग 900 लोग घायल हुए हैं। बचाव अभियान चल रहा है। वीडियो दुर्घटना स्थल पर ड्रोन कैमरे से लिया गया है। pic.twitter.com/O5jIdZwNHL — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2023 ओडिशा में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान वहीं, कोंकण रेलवे अधिकारी ने बताया कि ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रेन दुर्घटना के बाद गोवा-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का समारोह रद्द कर दिया गया है। ओडिशा सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी कि 2 जून 2023 को बालेश्वर ज़िले के बहानागा में हुई रेल दुर्घटना के मद्देनजर रखते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया है। पूरे राज्य में 3 जून को कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। दुर्घटनास्थल पर पहुंचे नवीन पटनायक और अश्विनी वैष्णव ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर स्थिति का जायज़ा लिया। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि अब तक 900 लोगों के घायल होने की सूचना है, उनका इलाज चल रहा है। 233 लोगों के शव बरामद हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। NDRF, ODRAF और दमकल विभाग अब भी बोगी को काटने और लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 238 लोगों की मृत्यु हुई है।

