Bakrid: ‘सुनिश्चित करें गौरक्षकों पर हमला न हो’, बकरीद से पहले विधानसभा अध्यक्ष का पुलिस को निर्देश

Bakrid से पहले महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की है।

राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग की (File- Express/Ganesh shirsekar)

महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को कहा कि मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए उन्होंने पुलिस से निगरानी बढ़ाने और सीमाओं को सील करने के लिए कहा है। उन्होंने पुलिस से यह भी कहा है कि ‘गौरक्षकों’ पर कई हमला न हो। राहुल नार्वेकर ने बताया कि यह निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि पड़ोसी राज्यों से महाराष्ट्र में मवेशियों का ट्रांसपोर्ट न हो। उन्होंने बताया कि पुलिस को संवेदनशील इलाकों का दौरा करने और गश्त करने के लिए दस्ते गठित करने के लिए कहा हया है। नार्वेकर ने कहा कि उन्होंने संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के बीच “डर” को लेकर उनकी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) और नांदेड के एसपी के साथ बैठक की है ताकि आने वाले बकरीद के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में गौ हत्या न हो। उन्होंने कहा कि नांदेड़ और अन्य स्थानों पर भड़की हिंसा को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। Also Read नूंह में पुलिस ने गो तस्करी के आरोपियों के तोड़े घर, कहा- ऐसा करने वालों के लिए ये चेतावनी उन्होंने कहा, “हमने उन्हें कड़ी निगरानी रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने के लिए दस्ते गठित करने और बॉर्डर सील करने के लिए कहा है ताकि मवेशियों का ट्रांसपोर्ट न हो सके और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि गौरक्षकों पर कोई हमला न हो।” पिछले हफ्ते गौरक्षकों ने की 32 साल के युवक की हत्या गौरतलब है कि पिछले शनिवार को महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोमांस ले जाने के संदेह में कथित तौर पर ‘गौरक्षकों’ के एक समूह ने 32 वर्षीय युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इससे पहले भी नासिक से हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आ चुका है। पुलिस ने बताया कि पिछले हफ्ते नांदेड़ में एक हमले में एक 32 वर्षीय ‘गौरक्षक’ की मौत हो गई थी, जब उसने और उसके दोस्तों ने इस संदेह पर एक वाहन को रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने मवेशी की तस्करी के शक में उस वाहन को रोकने का प्रयास किया था। राहुल नार्वेकर ने कहा कि यह हो रहा है और इस बार हम चाहते हैं कि यह पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग एहतियात बरतने के लिए की गयी। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने नासिक में हुई घटना को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।

