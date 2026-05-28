Bakrid 2026: बकरीद को लेकर आज पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। कई राज्यों में सड़कों पर नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाई गई है, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

उत्तर प्रदेश में कैसी सुरक्षा

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। संभल, मेरठ और प्रयागराज समेत कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी और सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यह भी कहा था कि यदि भीड़ अधिक होती है तो शिफ्ट में नमाज़ अदा की जाए।

प्रयागराज की बात करें तो बकरीद के मौके पर शहर को 6 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। हर मस्जिद और ईदगाह पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न हो, इस पर भी पुलिस की विशेष नजर है। लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद में भी बकरीद के मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

दिल्ली में कैसी सुरक्षा व्यवस्था

राजधानी दिल्ली में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ या सांप्रदायिक वीडियो वायरल न हों, इसके लिए भी पुलिस ने तैयारी कर रखी है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ साइबर टीम भी इस बार सक्रिय भूमिका निभा रही है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

बंगाल में कैसी सुरक्षा

पश्चिम बंगाल में इस बार बकरीद का त्योहार कड़ी सुरक्षा और कई पाबंदियों के बीच मनाया जा रहा है। कई सालों बाद कोलकाता की रेड रोड पर नमाज़ अदा नहीं की जाएगी। इसके बजाय राज्य सरकार ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज़ियों के लिए व्यवस्था की है।

इसके अलावा कुर्बानी को लेकर भी बंगाल में नियम सख्त किए गए हैं। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा सतर्कता देखने को मिल रही है। पुलिस की कई टीमें ज़मीन पर तैनात हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है।

बिहार में कैसी सुरक्षा व्यवस्था

बिहार में बकरीद के मौके पर पुलिस हाई अलर्ट पर है। कुर्बानी स्थलों पर दंगा नियंत्रण बल के जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर भी नजर रखी जा रही है। गुरुवार सुबह 4 बजे से ही बिहार की सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। अधिकारियों को उपद्रव फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।

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