राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिग्गज कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर के खिलाफ मंगलवार (12 नंवबर, 2019) को जमानती वॉरंट जारी किया है। थरूर पर आरोप है कि वो मानहानि के एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर की शिकायत के बाद थरूर के खिलाफ यह जमानती वॉरंट जारी किया।

गौरतलब है कि केरल से लोकसभा सांसद थरूर ने बीते साल बेंगलुरू लिटरेटर फेस्टिवल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असवैंधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था, ‘पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते हैं और आप इसे चप्पल से भी मार नहीं सकते हैं।’

Delhi’s Rouse Avenue Court issues bailable warrant against Congress MP Shashi Tharoor after he did not appear in a defamation case. The case was filed by BJP leader Rajeev Babbar over Tharoor’s alleged ‘scorpion on Shivling’ remark on PM Modi. (file pic) pic.twitter.com/mZWibWqzF2

— ANI (@ANI) November 12, 2019