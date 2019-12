मीडिया धनशोधन मामले में 105 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद बुधवार को जमानत पर रिहा हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। जेल से बाहर आते ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर अंधेरे में है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मामले में शेखी बघारने और लोगों को झांसे में रखने का काम अपने मंत्रियों पर छोड़ रखा है।

चिदंबरम ने कहा कि पिछली छह तिमाहियों की घटती वृद्धि दर – 8 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, उसके बाद 6.6, 5.8, 5 और अब 4.5 प्रतिशत से यह भली भांति जाना जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। पूर्व वित्त मंत्री ने हालांकि, अपने खिलाफ लंबित मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादातर अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रही।

इस बीच कई बार वह भावावेश में भी दिखे। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट को ट्विटर पर समर्थन मिला और हैशटैग #EkThiEconomy ट्रेंड करने लगा। चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सरकार नोटबंदी और खामियों से भरी जीएसटी लागू करने जैसी अपनी गलतियों को छिपाने में जुटी हुई है।

Demand for MGNREGA is up. FMCG- both durable and non-durable are selling less. Wholesale prices are up. CPI is going up. Onions sell at Rs 100 a kg. What do these point to?: @PChidambaram_IN#EkThiEconomy pic.twitter.com/kJrlFED6wp

— Congress (@INCIndia) December 5, 2019