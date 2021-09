बीजेपी में आने से पहले कई बार जेल जा चुका है बग्गा? भाजपा सांसद ने पूछा तो मिला जवाब- 48 घंटे हैं आपके पास

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तेजिंदर सिंह बग्गा का नाम लेकर अपनी ही पार्टी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि बीजेपी में आने से पहले कई बार जेल जा चुका है बग्गा? अगर सच है तो नड्डा को पता होना चाहिए। उधर, बग्गा ने भी स्वामी को करारा जवाब देते हुए कहा कि मेरे ऊपर आरोप साबित करने के लिए 48 घंटे हैं आपके पास। उसके बाद वह अपनी तरफ से आवश्यक कदम उठाकर पलटवार करने जा रहे हैं।

स्वामी ने अपनी पोस्ट में लिखा– दिल्ली के पत्रकारों से उन्हें पता चला है कि बीजेपी में आने से पहले बग्गा कई बार छोटे-मोटे अपराधों के लिए कई दफा जेल जा चुके हैं। उनका कहना था कि नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में उनका रिकॉर्ड है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका पता होना चाहिए।

उधर, स्वामी के इस ट्वीट के बाद बग्गा भड़क गए। उन्होंने उनकी पोस्ट को टैग करते हुए लिखा- सुना है कि आप जेम्स बांड के चाचा हैं। ट्वीट करने की बजाए मंदिर मार्ग थाने के एसएचओ को फोन करें। वहां से डिटेल लेकर उन्हें एक्सपोज करें। बग्गा ने बीजेपी सांसद को चुनौती देते हुए कहा कि वह उन्हें 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं। उसके बाद वह अपने हिसाब से कदम उठाएंगे। बग्गा ने यह भी लिखा- आपका टाइम शुरू है।

