Giriraj Singh: स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा- धीरेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार करें, गिरिराज सिंह बोले- सनातन की वजह से लोकतंत्र

Swami Prasad Maurya vs Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म की वजह से लोकतंत्र है।

Swami Prasad Maurya vs Giriraj Singh: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले सनातन की वजह से देश में लोकतंत्र है। (फोटो सोर्स: File/ANI)

