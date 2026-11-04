भगवान राम और भगवान कृष्ण को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देशभर में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘सनातन विरोधी तत्व’ अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच इस विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। धीरेंद्र शास्त्री को उनके भक्त ‘बागेश्वर बाबा’ के नाम से भी जानते हैं।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में आयोजित रामकथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वह भगवान राम और भगवान कृष्ण के रूप-रंग और हाव-भाव की तुलना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम सीधे खड़े होते थे जबकि भगवान कृष्ण तीन जगह से टेढ़े थे और गर्दन झुकाकर बांसुरी बजाते थे।

अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

मंगलवार को अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री का एक और वीडियो शेयर किया जिसमें वह भगवान राम के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि इस तरह के बयान समाज में आपसी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हैं। उनकी पार्टी इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी।

सपा प्रमुख ने कहा, ”ये सनातन विरोधी तत्व किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? पहले भगवान कृष्ण को लेकर विवादित वीडियो सामने आया और अब भगवान राम के पिता के बारे में अपमानजनक बातें फैलाई जा रही हैं। उनके राजनीतिक आका भले ही यह सब बर्दाश्त कर लें। लेकिन हम इसका थोड़ा सा भी समर्थन नहीं करेंगे।”

इससे एक दिन पहले भी अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा था। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

अखिलेश यादव ने कहा कि इंसान से हुई गलती माफ की जा सकती है। लेकिन भगवान का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों पर जिंदगीभर के लिए प्रतिबंध लगाना ही समाज के हित में है। उन्होंने मांग की कि देशभर में धीरेंद्र शास्त्री के सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएं और उन्हें आगे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ना दी जाए।

धीरेंद्र शास्त्री का पूरी तरह बहिष्कार करने की अपील

अखिलेश ने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय सभी सच्चे सनातनियों से भी धीरेंद्र शास्त्री का पूरी तरह बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यही उनके अक्षम्य अपराध की सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले लोग भी भगवान के अपमान के पाप में भागीदार होंगे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई देते हुए माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी एक भक्ति पद की व्याख्या का हिस्सा थी और उसे संदर्भ से हटाकर पेश किया गया।

हालांकि तब तक समाजवादी पार्टी भी इस विवाद में कूद चुकी थी। पार्टी ने बयान जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी के संरक्षण में रहने वाले व्यक्ति के जरिए पार्टी धीरे-धीरे देश की पौराणिक और आध्यात्मिक सभ्यता, इतिहास और वेद-पुराणों में लिखी बातों को नकार रही है। पार्टी के मुताबिक, बीजेपी एक नई कहानी गढ़ रही है जो शर्मनाक और निंदनीय है।

सपा ने अपने बयान में कहा, ”बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर को लूटा है। बीजेपी की सत्ता के सहयोगी धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में हमारे आराध्य भगवान कृष्ण जी के खिलाफ बेतुकी बातें कही हैं।”

तेजस्वी यादव ने भी साधा धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना

इसके अलावा, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJ) नेता तेजस्वी यादव ने भी धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कथावाचक को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण मिला हुआ है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पहले समाज को बांटते थे, अब वे भगवानों को भी बांटने लगे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए वे और कितना नीचे गिरेंगे? तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के उन सभी नेताओं से माफी मांगने को कहा जो धीरेंद्र शास्त्री को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के बयानों से सामाजिक सद्भाव और सनातनियों की एकता को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं को देश, समाज और सनातनियों के सामने झुककर माफी मांगनी चाहिए।

वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने उन्हें ‘मूर्ख’ करार दिया। दिग्विजय सिंह इन दिनों अपनी ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ के तहत उत्तर प्रदेश के अयोध्या जा रहे हैं।

बीजेपी के लिए बढ़ी मुश्किल

अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही दोनों नेताओं को अचानक भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि जो नेता अब तक राम मंदिर नहीं गए और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं, वे यह बताएं कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कब जाएंगे? क्या वे कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं?

बीजेपी की इस प्रतिक्रिया के पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भगवान कृष्ण और यादव समुदाय का महत्व भी एक बड़ी वजह है। यूपी में धार्मिक पहचान और जातीय समीकरणों का चुनावी राजनीति पर गहरा असर रहा है। भगवान कृष्ण यादव समुदाय के लिए विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। यादव समुदाय खुद को यदुवंश से जुड़ा मानता है और भगवान कृष्ण को अपनी आस्था का प्रमुख केंद्र मानता है। उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय का बड़ा राजनीतिक वर्ग है। दशकों से राज्य के विधानसभा चुनावों में उसकी अहम भूमिका रही है। यूपी सामाजिक न्याय समिति के एक अनुमान के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी करीब 19.4% है।

मुलायम सिंह यादव के दौर से ही समाजवादी पार्टी की राजनीति यादव समुदाय से जुड़ी रही है। पार्टी का पारंपरिक मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण उसे यूपी की राजनीति में मजबूत बनाता रहा है। हालांकि राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए सपा के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़ने की चुनौती भी रही है।

बीजेपी लगातार यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करती रही है। इसके लिए पार्टी ने यादव समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाने के साथ भगवान कृष्ण और उनके यदुवंश से जुड़े होने का मुद्दा भी उठाया है। बीजेपी की रणनीति गैर-यादव OBC समुदायों को अपने साथ जोड़ने के अलावा यादव मतदाताओं के बीच भी समर्थन बढ़ाने की रही है। इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं, समुदाय के नेताओं को बढ़ावा देने और हिंदू धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों का सहारा लिया गया है।

इस रणनीति के तहत बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी यादव समुदाय के बड़े चेहरे के रूप में पेश करती रही है। मार्च 2024 में लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में मोहन यादव ने समुदाय के लोगों से अपने वंश पर गर्व करने की अपील की थी। इसके जरिए उन्होंने यादव समुदाय के बीच सपा के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश की थी।

बीजेपी मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन को भी व्यापक हिंदू मतदाताओं तक पहुंचने के मुद्दे के तौर पर उठाती रही है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण और यादव समुदाय के संबंधों को सामने रखकर सपा के पारंपरिक वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती है।

यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजे भी इस राजनीतिक मुकाबले की तस्वीर दिखाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थीं जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2022 के चुनाव में सपा ने वापसी करते हुए 111 सीटें जीतीं। उसका वोट शेयर भी 21.82% से बढ़कर 32.76% हो गया।

वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन ने 43 सीटें जीतीं। इन नतीजों ने दिखाया कि यादवों और दूसरे पिछड़े समुदायों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की बीजेपी की कोशिशों के सामने अब भी चुनौतियां हैं।

बागेश्वर धाम का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव

धीरेंद्र शास्त्री के बयान ऐसे समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं जब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बन रहा है। इसकी एक वजह शास्त्री का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव भी है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम अब एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।

साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यहां उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री की पहल पर बनाए जा रहे बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी थी। इस दौरान मोदी ने धीरेंद्र शास्त्री को ‘छोटा भाई’ कहकर संबोधित किया था। इसे शास्त्री के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के तौर पर भी देखा गया।

धीरेंद्र शास्त्री का राजनीतिक रुख भी पिछले कुछ वर्षों में बदला है। शुरुआत में उनकी कथाओं में हनुमान भक्ति और लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान पर ज्यादा जोर रहता था। उस समय उनके प्रवचनों में सीधे तौर पर राजनीतिक संदेश कम दिखाई देते थे। लेकिन पिछले दो वर्षों में उन्होंने खुलकर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। वह खुद को ‘हिंदू राष्ट्र योद्धा’ बताते हैं।

शास्त्री कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ हिंदुओं से एकजुट होने की अपील भी की है। इसके अलावा महिलाओं के पहनावे को लेकर उनकी एक टिप्पणी पर भी विवाद हुआ था जिसमें उन्होंने बिना घूंघट वाली महिलाओं की तुलना ‘खाली प्लॉट’ से की थी।

इस साल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा से पहले भी धीरेंद्र शास्त्री ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने त्योहार के दौरान मांस खाने वालों को ‘पाखंडी’ बताया था।

कांग्रेस और बीजेपी- दोनों ही दलों के नेताओं ने धीरेंद्र शास्त्री के प्रभाव का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। बुंदेलखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी उनके अनुयायियों की अच्छी संख्या है। हालांकि कांग्रेस की कमजोर स्थिति के बीच धीरेंद्र शास्त्री को अपने करीब लाने की कोशिशों से बीजेपी को ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलने की संभावना मानी जाती है।