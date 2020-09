बाबरी फैसला आते ही सुशील मोदी बोले- जय श्री राम

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में करीब 28 साल तक हुए कानूनी उतार-चढ़ाव के बाद बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। बाबरी विध्‍वंस मामले में विशेष अदालत का फैसला आते ही बिहार के उप मुख्‍यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया- जय श्री राम। आडवाणी जी सहित सभी अभियुक्त दोष मुक्त। बाबरी ढांचा गिराने में कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र नहीं था। बता दें कि कोर्ट ने 30 सितंबर को फैसले में कहा कि पेश किए गए साक्ष्‍यों के आधार पर बाबरी विध्‍वंस में बीजेपी, आरएसएस, विहिप नेताओं की सहभागिता और विध्‍वंस के पूर्वनियोजित होने की बात साबित नहीं की जा सकती। यह काम असामाजिक तत्‍वों ने किया।

इस फैसले को बीजेपी नेता राम-भक्‍तों की जीत बता रहे हैं। यूपी भाजपा के नेता संत जाटव ने कहा कि कोर्ट के फैसले से यह साबित हुआ कि विध्‍वंस में हमारे नेताओं की भागीदारी नहीं थी और सभी को कोर्ट के फैसले का सम्‍मान करना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि भाजपा नेता घटनास्‍थल पर राम-भक्‍त के नाते मौजूद थे। इस मामले में लालकृष्‍ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता आरोपी थे। सभी 32 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया। फैसला आते ही केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आडवाणी से मुलाकात की।

बरी हुए भाजपा नेताओं में से एक, साक्षी महाराज ने लखनऊ स्‍थित विशेष सीबीआई अदालत के फैसले पर कहा कि पूरे राष्‍ट्र को बधाई। बहुत ऐतिहासिक क्षण है। सदियों से लड़ाई चल रही थी, जिसमें अब विजय मिली है। उन्‍होंने कांग्रेस की साजिश बताया। फैसले के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी एक साथ नजर आए। एक ने कहा- जय श्री राम तो तिवारी बोले- जय-जय श्री राम। रवि ने कहा- आज बहुत खुश हैं हम दोनों। मनोज बोले- बात ही कुछ ऐसी है।

मुरली मनोहर जोशी बोले- जय जय श्री राम, सबको सन्‍मति दे भगवान। साथ ही, अपील की कि अब पूरे देश को भव्‍य राम मंंदिर के निर्माण के लिए तत्‍पर होना चाहिए। जोशी भी 32 आरोपियों में से एक थे, जो आज बरी हो गए।

